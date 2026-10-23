Isla de Caras presenta Cosquilla en Buenos Aires: cuándo y dónde será el show.

Isla de Caras se prepara para una nueva cita con el público porteño. El quinteto presentará oficialmente Cosquilla, su más reciente lanzamiento discográfico, el viernes 20 de noviembre en Deseo. El concierto marcará el estreno en vivo de un material que abre otra etapa en el recorrido de la banda y reafirma su apuesta por explorar nuevos caminos sin perder su sello característico.

{{{htmlAmp}}}

Después de adelantar parte de esta nueva búsqueda con el single Las manos quietas, el grupo propone un repertorio que combina melodías envolventes, elegancia nocturna y una impronta cada vez más orientada al movimiento. La propuesta recupera el misterio y la sensibilidad que atraviesan sus canciones, pero también profundiza el costado festivo que ganó protagonismo en sus trabajos más recientes.

El quinteto presentará oficialmente Cosquilla, su más reciente lanzamiento discográfico, el viernes 20 de noviembre en Deseo.

Cómo suena Cosquilla, el nuevo disco de Isla de Caras

Publicado después de Líneas Generales (2025), Cosquilla funciona como una pausa creativa dentro de una discografía en permanente movimiento. El álbum reúne canciones que habían quedado afuera de sus dos discos anteriores, Gran Turismo (2023) y Líneas Generales, y que los integrantes decidieron recuperar para darles una nueva forma. El resultado es una colección de temas que encontraron su lugar a partir del trabajo compartido y de la búsqueda de una identidad común.

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es su carácter autogestionado, por primera vez, los cinco integrantes asumieron íntegramente la producción del disco. Santiago Martínez, tecladista de la banda, también estuvo a cargo de la ingeniería de audio, en un proceso que les permitió experimentar y revisar composiciones anteriores desde otra perspectiva.

El álbum cuenta, además, con colaboraciones que amplían el universo musical del grupo. La cantautora española Dani DiCostas participa en María, una de las canciones centrales del repertorio, mientras que Mora Navarro, Isabel Ponferrada y María Armellín también se sumaron al proyecto. Gustavo Buchiniz aportó el saxofón y Matías Cella participó con guitarras adicionales.

La grabación se realizó en las afueras de Buenos Aires, en un contexto que permitió a los músicos alejarse por un tiempo del ritmo de las giras para concentrarse en la composición y la producción. La mezcla estuvo a cargo de Javier Kalwill y el mastering fue realizado por Daniel Ovie, mientras que la artista plástica Lules desarrolló el arte visual del lanzamiento.

Con casi una década de trayectoria, Isla de Caras continúa reformulando su propuesta entre el pop, el rock y los sonidos bailables, sin quedar atada a una sola fórmula.