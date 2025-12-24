Shock por las mejores tres películas para Navidad, según la Inteligencia artificial

La Navidad es la excusa perfecta para sentarse a ver una buena película junto a la familia y vivir el espíritu festivo. En esta ocasión, la Inteligencia artificial analizó una gran variedad de films para elegir las tres mejores opciones para disfrutar durante estas fechas. El ranking incluye opciones para todos los gustos y edades, combinando clásicos que nunca fallan con propuestas menos convencionales que con el tiempo se ganaron un lugar especial en el ritual navideño.

"Mi pobre angelito", estrenada en 1990, es un verdadero emblema de la Navidad. La trama sigue a Kevin McCallister, un nene que queda solo en su casa mientras su familia se va de vacaciones. Más allá del humor y las travesuras, la ambientación y la música navideña la convierten en un clásico infaltable para estas fechas.

Por otro lado, El expreso polar ofrece una mirada más emotiva y profunda sobre la Navidad. Esta película animada cuenta la historia de un chico que, la noche del 24 de diciembre, emprende un viaje en tren hacia el Polo Norte, enfrentando experiencias que desafían su fe en esta festividad. Su calidad visual y carga emocional la transforman en una opción ideal para ver con los más chicos, aunque también conecta con adultos que buscan recuperar la ilusión navideña.

Finalmente, aunque no fue pensada originalmente como una película navideña, Duro de matar se desarrolló durante la Navidad en Los Angeles y con los años se volvió un clásico para estas fiestas. Protagonizada por Bruce Willis, mezcla acción, suspenso y humor, y es una de las elecciones más populares para quienes prefieren algo distinto durante las celebraciones.

"Mi pobre angelito" se estrenó en Estados Unidos en 1990 y se convirtió en un clásico navideño en todo el mundo.

Así es la nueva película navideña furor en Netflix: dura menos de dos horas

Estrenada el 3 de diciembre y ubicándose hoy en el Top 10 de las películas más vistas en Netflix en 64 países, El secreto de Santa arrasa como uno de los títulos navideños más populares en la plataforma de contenido on demand. La comedia romántica que si bien apuesta por los códigos clásicos de la época, los actualiza con sensibilidad contemporánea y una mirada más íntima sobre los vínculos.

La película se inscribe en la tradición de historias cálidas para ver en familia, con luces, nieve y encuentros inesperados, aunque su eje no está solo en el mero romance, sino también en la amistad, la comunidad y la capacidad de volver a empezar. "No soy precisamente una aficionada a las películas navideñas, así que me cuesta bastante no sacar la navaja navideña. Dicho esto, esta es bastante buena", señaló una usuaria de la plataforma de críticas de cine Imdb.