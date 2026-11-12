Ilan Amores, del punk a la cumbia: “Espero no dejar de traicionarme nunca”.

Durante años, Ilan Amores construyó su recorrido musical dentro del universo del rock y el punk, sin embargo, lejos de quedarse cómodo en una identidad artística, decidió explorar otros territorios y encontró en la cumbia un lenguaje para expandir sus inquietudes. Esa búsqueda lo llevó a construir un sonido propio, a colaborar con referentes del género como Pablo Lescano y a conectar con públicos que, a primera vista, parecían venir de mundos completamente diferentes.

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Hoy atraviesa una nueva etapa, después de una gira europea que incluyó shows agotados en ciudades como Copenhague y Berlín, el músico volvió a Buenos Aires para continuar presentando El Internacional, su más reciente EP, y trabajar en material nuevo que anticipa un cambio de clima sonoro. El próximo 20 de noviembre se presentará en Niceto Club, en un show que promete invitados especiales, canciones de distintas etapas y algunas posibles sorpresas.

De chico punk a cumbiero, la historia de Ilan Amores

-Venís de una gira europea ¿Cómo fue encontrarte con ese público y comprobar que había tanta gente esperando tus canciones?

-Estuvo buenísimo. Ya veíamos que estaba pasando algo en Europa, que mucha gente nos escribía y había buena onda, pero fue una locura llegar a lugares como Copenhague y agotar el show, o Berlín, donde también pasó lo mismo. Incluso en ciudades de España que no son Madrid o Barcelona, que hasta para un español pueden ser un poco exóticas, había mucha gente que venía a vernos y conocía las canciones. Estoy muy contento y agradecido con eso.

-Hace tiempo que venís construyendo un recorrido musical, primero desde el rock y después con la cumbia. ¿Cómo viviste esa transformación y el hecho de correrte de una identidad que ya tenías construida?

-Creo que fue un proceso bastante interno. Siempre fui muy agradecido con el hecho de poder hacer música. Desde la época en la que hacía otras cosas, tocaba una música más rockera y salían canciones, ya me ponía contento con cada cosa que funcionaba. Lo fui internalizando como un proceso que tiene dos lados, lo que se ve desde afuera, que es una carrera, y lo que uno va sintiendo, los impulsos que lo llevan hacia determinada dirección.

Lo que me llevó a la cumbia fue justamente un impulso. Me molestaba no entender esa música, que escucho desde chico, y sentir que no había un puente entre lo que yo hacía y toda esa familia musical. En un momento me dieron ganas de investigar y salir de un encierro musical que muchas veces nos imponemos los rockeros.

-¿Sentís que también tuviste que desprenderte de ciertos prejuicios propios para animarte a ese cambio?

-Sí. De chico no me podían agarrar sin una remera de una banda punk. Uno siente que tiene que mostrarle al mundo que es determinada cosa. Me parecía que si volvía a cantar algo rockero no era suficientemente rebelde. Entonces empecé a buscar por otro lado. Yo soy punk, me crié así, con esa regla, con esos vagos yendo a esos recitales. Esa es mi bandera, si es que hay que levantar alguna. Pero también encontré que había una rebeldía interesante en juntar esas dos músicas, que para mucha gente son opuestas. Hay distintas formas de encarar lo mismo y muchas posibilidades para alguien que quiere ejercitar su rebeldía y encontrar más tela para cortar en el mundo de la música.

-¿Qué puntos de contacto encontraste entre el punk y la cumbia?

-Los dos son géneros populares y también pueden ser confrontativos, críticos y combativos. Si analizás el sonido de Damas Gratis, por ejemplo, encontrás una mezcla de folklore y rebeldía. Es folklore colombiano que llega a nuestro territorio a través de la migración y pasa por el filtro de nuestra propia realidad. Eso me impresiona mucho. Pablo Lescano hizo algo que, desde otro lugar, también hicieron los Clash en su momento, romper determinadas estructuras. Para mí, Pablo es un gran rockstar. Hay una rebeldía enorme en su música.

-¿Te interesa que tu música tenga también una dimensión política o preferís que esas ideas aparezcan de otra manera?

-Me interesa que la información se cuele en el corazón de la gente de otra manera. No siempre me siento cómodo con la idea de tener que levantar determinadas banderas públicamente o explicar demasiado lo que hago. A veces uno corre el riesgo de arruinar el encanto cuando explica mucho. Hace poco me pasó algo interesante con un chico que cuestionaba mi música porque sentía que "Tiro Tiro" era como un panfleto de la marginalidad empaquetada para el consumo europeo. Me pareció que tenía un análisis interesante, aunque también pensaba que se podía bailar y disfrutar la canción. Terminamos teniendo una conversación buenísima. Me hizo pensar en cómo circula la música y en que uno no puede controlar todas las interpretaciones que los demás hacen de lo que crea.

-Después de todo este recorrido, ¿cómo estás viviendo el crecimiento de tu proyecto?

-Creo que recién ahora estoy aprendiendo a vivirlo con más tranquilidad. Durante mucho tiempo sentía que tenía que darlo todo porque al día siguiente por ahí no podía seguir haciendo música y tenía que salir a trabajar de otra cosa. Era una especie de urgencia permanente. Desde mi primera gira por Europa hasta hace muy poco, recién pude volver a casa y entender que esto es mi vida y que no se termina mañana. La música sigue estando ahí. Está buenísimo poder disfrutar los pasos que uno va dando sin sentir que todo se acaba al día siguiente.

-Estás presentando El Internacional, pero también trabajando en canciones nuevas. ¿Qué podés adelantar de lo que se viene?

-Estamos cocinando el próximo álbum y tiene una cucharada fuerte de reggae. Hubo un guiño en esa dirección en El Internacional, pero lo que estamos trabajando ahora es bastante distinto. Caballos Negros fue el momento más duro de mi vida. Fue cuando me puse más agresivo, con una mentalidad de matar o morir, quería salir del pozo, vivir de la música y conquistar el sueño de que la gente me escuchara. En El Internacional empecé a relajarme un poco, a hacer música por el placer de hacerla. Y el disco que viene es lo contrario a Caballos Negros: tiene alegría, ganas de vivir y una sonrisa bien grande, no esa cara de enojado que tenía el otro.

-¿Te imaginás explorando otros géneros además de la cumbia y el reggae?

-No espero dejar de traicionarme nunca. Me gusta que la música me lleve a lugares inesperados. El otro día estaba escuchando a una artista de Berlín y pensé: "Me meto en un estudio a hacer algo así y veo qué pasa". No quiero cerrar ninguna puerta. A veces, cuando estoy arriba de un escenario y siento que estoy haciendo de mí mismo, en lugar de disfrutar de la canción, me da una fiaca bárbara. Tengo que recurrir a dispositivos mentales para salir de ahí. La rebeldía y la creatividad necesitan espacio para crecer, y hoy siento que ese lugar es el estudio.

-El próximo 20 de noviembre volvés a Niceto. ¿Qué estás preparando para ese encuentro con el público porteño?

-Vamos a tener algunos invitados especiales, amigos que se van a venir a tocar y cantar con nosotros. Venimos de la gira por Europa y tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nuestra gente. Yo vivo en Buenos Aires, así que para mí es volver a casa. También estuvimos trabajando mucho en el show. El espectáculo que llevábamos a Europa tenía dos años, entonces paramos, llevamos el auto a boxes, lo desarmamos y arreglamos todo. Regrabamos un montón de cosas de las pistas y trabajamos para salir a sorprender.