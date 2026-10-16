Hoy Viñetas: El plan comiquero y cultural para el fin de semana

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La edición 2026 de Hoy Viñetas, el festival de historieta, de ilustración y de animación, arranca el viernes 16 de octubre y se extenderá hasta el domingo 18 en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA), de 14 a 20 horas. Durante las tres jornadas en las que se extenderá el evento el centro cultural se volverá el epicentro de talleres, charlas, presentación de obras, actividades lúdicas y performáticas, cine de animación, modelo vivo, impresión en risografía, clases magistrales, mesas expositivas de artistas emergentes, sets musicales y actividades interactivas.

Obviamente, no faltará la feria de historieta y fanzines, la cual se podrá recorrer los días sábado y domingo.

El objetivo del evento es mostrar el panorama actual de la historieta nacional, para presentar autores contemporáneos que renovaron y aun renuevan la escena de la historieta, animación y artes gráficos afines. Se trata de una experiencia interdisciplinaria que pone el foco en el noveno arte, para generar un recorrido en el cual el público general puede conocer, informarse y participar de actividades interactivas, y llevarse mucha información, conocimiento y momentos inolvidables y muy divertidos. Al respecto, Federico Dipila, uno de los organizadores y editores del sello Estudio Mafia, señaló que la idea es “acercar al lector con la obra y con los autores” y promover una “feria donde participen editores, con lectores y futuros lectores, aprovechando que el espacio es visitado por un público general”. Según Dipila, el festival es una perfecta oportunidad para demostrar que “la producción de historieta nacional sigue vigente, que nunca se cortó y que hay muchas nuevas voces”

En carácter de invitados especiales, estarán Mariana Ruiz Johnson, Luciano Vecchio y Jess Bianchi, quienes impartirán clases magistrales, realizarán charlas y firmarán ejemplares de sus obras. Cada invitado, compartirá sus particulares visiones sobre su propuesta estética y los abordajes en las distintas instancias de invención de sus obras.

Entre otros participantes, Diego Agrimbau, Pato Iaco, Feli White y Nati Rock dictarán talleres de guion, dibujo, historieta manga y pegatinas. Se trata de todos talleres pensados para distintas edades con la idea de que todos puedan dibujar, incluso aquellos que no tengan el más mínimo conocimiento previo.

Según nos comentó Dipila, Hoy Viñetas también es un evento donde se presentan nuevas obras. El sábado a las 15 horas, Camila Torre Notari presentará Paloma Hacker de la Editorial Común junto con Jules Tosello; y el domingo a las 16:30 horas, será el turno de Lucía Ruiz y Esdian Boyadjian quienes junto a la editora Clara Ruocco presentará Filomena y Clotilde, una aventura del bosque, con edición de Muchas Nueces.

Entra las nuevas actividades en relación con las ediciones anteriores, Fede Dipila destacó lo que llaman el “rally stamping”. Según indicó, “consiste en recorrer el espacio en distintas postas para completar una imagen general para estampar en el diario que vamos a tener impreso y que vamos a estar presentando el viernes”.

Por su parte, el sábado, la artista Titihoon llevará a cabo una caminata por distintos espacios del centro cultural, para atender con la mirada los gestos de la materialidad del edificio e sumar capas de sentido que conformarán la estructura narrativa de lo que será un “comiczine” a realizar in situ.

En esta edición, no faltará el Combate de Dibujantes, una actividad ya muy popular dentro del evento. Con tan solo dos tableros sobre un ring, autores y autoras de historieta pelearán la batalla definitiva hasta alcanzar el título al mejor dibujante de Hoy Viñetas.

El programa de streaming Charlas Mutantes, conducido por Melisa Sabaris conocida como Melomelona y Jony Weis, hará transmisiones en vivo durante el festival, entrevistará a los artistas y demás participantes y cubrirá la previa al Combate.

Expo Distrito Comix también estará presente en el evento con sus stands de historieta, fanzines y arte gráfico, además de escenarios para charlas interactivas y presentación de publicaciones.

Por su parte, la editorial Estudio Mafia realizará Risografía en Vivo, y hará demostraciones sobre la técnica para imprimir y repartir afiches durante el evento.

Puesto que según nos dijo Dipila, el sábado será la jornada central, el espacio de La Cúpula contará con un show musical de “Fantasmagoria, en el cual vamos a estar repartiendo gratis para las primeras 30 personas que accedan un fanzine donde dibujantes adaptamos a historieta cuatro canciones”. Entre los artistas están Pedro Manchini, Caro Chinaski, Natalia Novia, Celeste Mandanici y el mismo Federico Dipila.

En cuanto a cine, en esta edición la grilla se fortalece con una selección de proyecciones curadas por el Festival Desanimados (Chile) y La Casa del Autor de Zapopán (México). Para quienes desfrutan de la animación nacional, se presentarán producciones como Fracasitos, de Ana Oly (Cartoon Network), La huella del oro, de Daniel Duche (HBO - Adult Swim), cortometrajes dirigidos por Jess Bianchi y un repertorio de alto impacto a cargo de Ojo Raro Estudio. Todas las funciones se complementarán con charlas breves en las que participarán sus autores.

Además de todas estas actividades y propuestas, habrá que estar muy atentos, porque las editoriales independientes que participarán del evento traerán invitados sorpresa para la firma de ejemplares.