La Hormiga Eléctrica, nuevo comic argentino de ciencia ficción

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Garson Poole vuelve a casa en su “volociraptor”. Tras sufrir algo así como un atentado en pleno vuelo por un Hanoi absolutamente tecnológico y cosmopolita, despierta en un hospital para enterarse de que no es un hombre, sino una hormiga eléctrica al servicio del Benefactor Absoluto.

¿Una hormiga electrifica? Si exactamente eso, y en un mundo repleto de humanos muy reales pero que no tienen la menor idea de que conviven con tales seres. Poole, quien creía ser gerente político de algo llamado Tri-Plan y quien pensaba que tenía todos los lujos, placeres, comodidades que siempre había soñado, ahora se da cuenta que toda su vida no era más que una mentira y que ni siquiera quien creía que era su esposa era alguien que estaba con él solo por amor.

¿Acaso el despertar de Poole puede significar que se acerque el fin del mundo?

¿Benefactor Absoluto? Si, también exactamente eso, o al menos así se hace llamar; una especie de gobernante supremo que, cuando Poole despierta de su provocada muerte para darse cuenta de su verdadera naturaleza, también descubre que ese líder tampoco es humano y que, lo más probable es que ni siquiera pertenezca a este mundo.

Tras ese hecho, la vida de Poole dará un vuelvo de 180 grados para meterse en una red de engaños, conspiraciones masivas y la destrucción de la realidad tal como la conocemos. Definitivamente toda una completa locura que llevará a Poole a tener aliarse con una asesina para terminar por meterse en un juego perverso repleto de idas, vueltas y situaciones cíclicas que solo parecen volver a empezar.

Saracino y Brondo presentan un mundo futurista con tintes Cyberpunk, con reminiscencias a Blade Runner pero que también recuerda a Matrix en una historia plagada de ciencia ficción en la que seres inexplicables se estremezcan con gente común para instaurar una sociedad totalmente injusta en la que las desigualdades resultan una constante.

Con una narrativa que precisa de atención para captar ciertas sutilezas, se trata de una propuesta que resulta en una adaptación del relato de ciencia ficción de Philip K. Dick, el cual, como también lo hace la historieta editada por Viajero del Alba, explora la identidad, la percepción y la naturaleza de la realidad para plantear seres humanos absolutistamente coartados por su entorno, por su biología y por la sociedad.

Brondo despliega todo su arte y estilo para reflejar una sociedad futurista en la que no faltan los personajes alocados, los peinados raros y bastante excéntricos y alguna que otra hormiga eléctrica que se pierde entre la multitud. En ese mundo, no faltarán los autos voladores que se entremezclan con edificios y rascacielos mientras los más desfavorecidos deben esperar a que pase el transporte público. Si algo no falta en las viñetas de La hormiga Eléctrica, es el color en una ciudad oscura, pero al mismo tiempo repleta de luces y de colores neón.

Un poco sobre Viajero del Alba

Nacida en 2021, Viajero del Alba ediciones surgió con una idea y un lema muy concreto: contar historias en forma de libros.

Se trata de un pequeño proyecto familiar. De hecho, según nos comentó uno de los co-editores fundadores, Cristian Blasco, quien edita junto a su esposa Paloma y a Juan Bertá, el mismo nombre del sello viene de una experiencia de la familia: “Cuando empezamos a crear la editorial, ya teníamos tres libros para publicar y nos faltaba el nombre. Justo estábamos leyéndole Narnia a nuestra hija, y en ese libro los protagonistas viajan en un barco que se llama El Viajero del Alba, donde van recorriendo aventuras”.

Viajero del Alba surge de la necesidad de “generar un espacio desde Córdoba para publicar historias propias y nuevos autores”. Este año, la editorial cumple su primer lustro y no ha parado de crecer, al punto de haber conseguido un stand en el espacio Nuevo Barrio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en su edición 2026. “Nos hemos equivocado, confundido y demorado, pero el balance de los cinco años es súper positivo. Estamos trabajando ahora con artistas que nunca pensamos trabajar y hemos descubierto nuevos formatos, tapaduras”, señaló Blasco.

El catálogo es de lo más variado. Según nos contó Blasco, en Viajero del Alba se pueden encontrar historias de “western, ciencia ficción, terror, aventura, policiales”, porque lo importante es “contar una buena historia que divierta y conmueva, que tenga algo para decir y que los personajes sean entrañables”. Además de La Hormiga Eléctrica, este 2026, la editorial publicó el policial “Pablo Corbo, investigador privado”, con guion de Cristian Blasco y dibujos del uruguayo Olimarville.