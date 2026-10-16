Homenajean al ex PUMA Federico Martín Aramburu, asesinado en Francia

El Bar Xibero, ubicado en Mauléon-Licharre, Francia, organiza un evento solidario en beneficio de la asociación Hego Pampa, creada en julio de 2026 por amigos del ex-rugbier de la selección argentina Federico Martín Aramburú, quien fue asesinado en el bulevar Saint Germain, en París, durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de una pelea en un bar del Barrio Latino.

{{{htmlAmp}}}

Entre los artistas participantes estará TUETUE, el proyecto musical de Matías Nicolás Pascual, músico, DJ y productor argentino radicado en Francia desde 2022, quien acaba de lanzar su último disco ¿Cuánto pesa tu alma? Con una propuesta que fusiona música urbana, ritmos latinoamericanos y una diversidad de influencias sonoras y culturales. La identidad musical de TUETUE se caracteriza por el cruce de géneros y lenguas, combinando composiciones propias y versiones en un repertorio que transita entre el rap, la electrónica y otros ritmos populares. Una propuesta que conecta sus raíces argentinas con la experiencia migrante.

El encuentro contará con las percusiones de Batuca’Tak y la actuación de Beste Battaldea. Tras la presentación de TUETUE, el evento cerrará con Coucou des Bois.

Música, gastronomía y participaciones colectivas y solidarias, Argentina Gaua propone celebrar la cultura argentina, creando un espacio de encuentro entre comunidades y culturas.