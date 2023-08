Recortes en Disney: La drástica medida que dejaría sin trabajo a cientos de trabajadores

Los ejecutivos de Disney estarían evaluando una preocupante medida que dejaría sin trabajo a cientos de trabajadores.

En medio de la huelga del sindicato de actores y guionistas por mejores condiciones salariales y laborales, salió a la luz información que indica que Disney estaría evaluando una preocupante medida para abaratar costos en la producción. De ejecutar su plan, peligrarían los puestos de cientos de empleados.

Según indicó Reuters, los ejecutivos de Disney aprobaron la formación de un grupo que estudia la Inteligencia Artificial y sus alcances en la industria del entretenimiento, para crear aplicaciones que usen IA y formar asociaciones con empresas que tengan los mismos intereses. De hecho, Reuters expuso como prueba un dato expuesto por The Hollywood Reporter sobre una nueva búsqueda de trabajo que pidió la compañía hace algunas semanas.

"Buscando a alguien con la ambición de superar los límites de lo que las herramientas de IA pueden crear y comprender la diferencia entre la voz de los datos y la voz de un diseñador, escritor o artista", indica la búsqueda de Disney, que ya está siendo vista con reservas debido a los peligros de la IA en Hollywood.

Por otro lado, una fuente anónima dentro de Disney le confió a dicho medio un comunicado sobre los intereses reales de los ejecutivos: "Este partidario ve a la IA como una herramienta para ayudar a controlar los costos altísimos de la producción de películas y televisión, que pueden aumentar a US $300 millones para un estreno de una película importante como Indiana Jones and the Dial of Destiny o The Little Mermaid. Dichos presupuestos requieren retornos de taquilla igualmente masivos simplemente para alcanzar el punto de equilibrio. Los ahorros de costos se realizarían con el tiempo".

Lo predijo Black Mirror: Netflix quiere hacer contenido con Inteligencia Artificial

Tal como lo predijo en su última temporada Black Mirror (Netflix), la famosa serie que explora las oscuras consecuencias de una era tecnológica en el futuro, Netflix evalúa sacarle el máximo provecho a la Inteligencia Artificial. Esta noticia salió a la luz tras una publicación que la empresa publicó en Internet, en la que se busca un gerente de producto en aprendizaje automático.

Según un artículo publicado en Slash Gear, pagarían hasta 900 mil dólares por año. Entre los requerimientos para el puesto, se destaca “crear contenido excelente” a través de Inteligencia Artificial. “El gigante de la transmisión depende en gran medida de la tecnología AI y ML, pero hasta ahora se ha limitado a tareas técnicas; no para el trabajo que de otro modo caería en el dominio de creativos como escritores, actores y diseñadores gráficos", informó el medio.

"Pero a medida que la industria se inclina hacia los frutos de la IA, Netflix también quiere sacar provecho. Netflix dice que usó IA generativa para uno de sus juegos móviles llamado Scriptic: Crime Stories para ayudar con la narración del juego”, cierra el artículo.