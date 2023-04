Nuevas víctimas de Jonathan Majors denuncian violencia y agresiones

El actor Jonathan Majors quedó involucrado en nuevas denuncias por violencia y agresiones, y sigue desplomándose su carrera.

Desde que fuera detenido por presunta violencia doméstica el pasado mes de marzo, la vida y la carrera de Jonathan Majors cada vez se enturbian más. A nivel profesional el actor de cine perdió ya varios contratos de películas y anuncios publicitarios. Y a nivel personal, ahora el intérprete se enfrenta a numerosos cargos de agresión y acoso ya que podría haber más victimas de su presunta violencia.

Tal y como informa Vanety, múltiples presuntas victimas de abuso de Majors levantaron la voz y están cooperando con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. De esta forma se trataria de demostrar, no solo que el intérprete si pudo cometer los delitos que se le imputan inicialmente, sino que además no seria la primera vez que agrede a una mujer. Majors fue arrestado el pasado 25 de marzo a raíz de una supuesta pelea doméstica con una mujer, que fue trasladada al hospital con lesiones leves en el cuello y la cabeza. El actor declarará ante el juez el próximo 8 de mayo para defenderse de los cargos a los que se expone.

La aparición de nuevas víctimas ocurrió tan solo unos días después de que la agencia de publicistas y los representantes de Majors cortaran lazos con el actor. Recientemente también se desveló que ya no participará en las películas The Man in My Basement, adaptación de la novela de Walter Mosley dingida por Nadia Latif, y Otis and Zelma, el biopic del icónico cantante de sout y rhythm and blues Otis Redding.

A su vez, Majors fue eliminado de los anuncios del ejército de los Estados Unidos en los que aparecía, y el equipo de béisbol Texas Rangers prescindió de sus servicios para su nueva campaña de promoción. Por el momento, sin embargo, Marvel sigue sin mover ficha y mantiene al actor como Kang, el gran villano de los nuevos proyectos de la franquicia.

Qué dicen en la defensa de Majors

Las nuevas acusaciones pueden suponer un punto de inflexión definitivo en el caso. Sin embargo, desde el lado de Majors se continúa defendiendo su inocencia. "Jonathan Majors es inocente y no abusó de nadie. Hemos proporcionado pruebas irrefutables al fiscal de distrito de que los cargos son falsos Confiamos en que será completamente exculpado", afirma la abogada de Majors, Priya Chaudhry, en un comunicado recogido por la propia fuente.

Anteriormente, la abogada ya había asegurado que contaban con pruebas de video y con declaraciones posteriores de la presunta victima alegando que el ataque nunca se produjo y que ella misma iba a intentar probar que Majors no es culpable. Por el momento, el actor no se pronunció públicamente al respecto.