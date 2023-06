La caída de Michael J. Fox que despertó preocupación en los fans de Volver al Futuro

El actor de 61 años lucha contra el Parkinson, enfermedad que se le despertó a la edad de 29 años. El video de pocos segundos que registró su caída preocupó a cientos de miles de fanáticos del actor y de Volver al Futuro de todo el mundo.

Michael J. Fox, querida estrella de Hollywood que saltó a la gloria en el cine gracias a Volver al Futuro, tuvo una preocupante caída en medio de una conferencia por la película de Robert Zemeckis que lo catapultó al reconocimiento popular, debido a los efectos que la enfermedad del Parkinson tiene en su cuerpo. El video preocupó a sus fans, pese a que el actor se mostró optimista tras lo ocurrido.

La caída ocurrió el domingo pasado, con Fox en el Centro de Convenciones de Pensilvania, en Filadelfia, para un evento de preguntas y respuestas sobre la película Volver al Futuro. Luego de presentarlo, el actor salió al escenario, perdió el equilibrio, se cayó y terminó desplomado contra un sillón. Aunque la tensión se apoderó del salón, el actor recuperó rápidamente la movilidad y le restó importancia a lo ocurrido. Del evento también participó su compañero de aventuras en la cinta, el Doc Brown encarnado por Christopher Lloyd.

Por su enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada cuando tenía 29 años, en 1991, el actor puede perder el equilibrio. Recientemente, el actor dio una entrevista a CBS Sunday Morning y sensibilizó a los televidentes al declarar: “No voy a tener 80. No voy a mentir. Se está poniendo difícil, se está poniendo más difícil. Se está poniendo más difícil. Cada día es más difícil”. Y agregó: "Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa. Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson. Sí he estado pensando en la mortalidad y en todo esto".

En el año 2000, Michael J. Fox creó su Fundación para la Investigación del Parkinson, que lleva recaudados más de mil millones de dólares para la investigación de nuevos tratamientos y el descubrimiento de una cura total o parcial de la dolencia que padece. El documental sobre la vida de Michael J. Fox está disponible en la plataforma de streaming Apple TV- "Con una mezcla de aventura y romance, comedia y drama, ver la película se sentirá como… bueno, como una película de Michael J. Fox", anunció la plataforma a través de un comunicado.