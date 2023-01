El anuncio más feliz de Anthony Hopkins a los 85: "En proceso de recuperación"

El ganador del Oscar a Mejor Actor por El silencio de los inocentes y El padre publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram y fue felicitado por todos sus seguidores.

El actor británico Anthony Hopkins, famoso por películas como El silencio de los inocentes y ¿Conocen a Joe Black? publicó un video en su página de Instagram donde festeja los 47 años que lleva sin beber alcohol y lo aprovecha para alentar a los que luchan contra esa adicción.

“Soy un alcohólico en proceso de recuperación. Sé que hay personas que luchan en esta cultura de la cancelación, de odio y de falta de compromiso con niños que son acosados", dice en el mensaje que publicó en su cuenta oficial y ya lleva más de 270 mil me gusta y otras 13 mil reproducciones.

“Y yo les respondo: sean amables con ustedes mismos, sean amables. Manténganse fuera del círculo de la toxicidad con las personas si los ofenden. Viví tu vida. Sentite orgulloso de ella”, precisó el famoso “Hannibal Lecter”, de 85 años y una trayectoria activa en la industria del entretenimiento.

El actor británico aseguró que con su mensaje trataba de ser útil a aquellas personas que están luchando contra esa adicción, como él lo hizo hace décadas. Confesó que hace 47 años estaba en una “situación desesperada" hasta que pudo ver que algo no iba bien en él y reconoció que era alcohólico, una adicción que pudo costarle la vida, según explicó.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, agregó el ganador del premio Oscar como Mejor Actor por El silencio de los inocentes (1991) y El padre (2020).

La reinvención de Anthony Hopkins en las redes sociales: baila, toca el piano y hace TikToks

Anthony Hopkins es uno de los actores de la tercera edad -junto a Ian McKellen, Jane Fonda, Jeff Goldblum e Isabella Rosellini, entre otros- más activo en las redes sociales. Sus 85 años no son un impedimento para que el actor lance regularmente videos pintando, bailando clásicos de la salsa, tocando el piano o improvisando divertidas morisquetas en fiestas y celebraciones.

En uno de sus videos más "me gusteados", el intérprete bailó al ritmo de Elvis Crespo y gritó: "¡Soy colombiano!". Desde 2003, contrajo matrimonio con la colombiana Stella Arroyabe, quien posiblemente le haya enseñado los pasos de baile. La publicación tuvo más de un millón de reproducciones en Twitter y 670 mil en Instagram. En la descripción, la estrella de cine agregó que el video fue tomado por el colombiano-californiano Juan Miguel Arias. Se trata del tema Tu Sonrisa que lanzó Elvis Crespo en agosto de 1998 en el álbum Suavemente.