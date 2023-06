El actor Tom Holland anunció su retiro de Hollywood: "Lo difícil que fue"

El actor que saltó al reconocimiento mundial por películas como Lo imposible y la última trilogía de Spider-Man, de Marvel, hizo una fuerte declaración en el marco de la promoción de The Crowded Room, su nueva serie.

Tom Holland anunció que se retirará momentáneamente de la actuación y que tomará un prolongado descanso. El aclamado actor de Spider-Man hizo el inesperado anuncio en medio de una entrevista por The Crowded Room, una serie para Apple TV+ que reconoció que fue todo un desafío, hasta el punto de llevarlo a tomar esta inesperada decisión.

En una entrevista concedida a Extra, Holland explicó que el rodaje del proyecto lo superó a nivel mental y ahora necesita recuperarse. "Fue un momento duro. Exploramos ciertas emociones que definitivamente nunca antes había experimentado", señaló el intérprete. En The Crowded Room, Holland da vida a Danny Sullivan, un joven que es detenido tras un salvaje crimen. La serie es un thriller psicológico en el que se desarrolla la investigación sobre lo que realmente ocurrió y respecto al delicado estado mental del joven. Un reto para el británico, que además también sumaba la responsabilidad de ejercer de productor.

El anuncio de Tom Holland

"Además de la interpretación, ser productor y lidiar con los problemas cotidianos que surgen con cualquier set de rodaje, sumaba otro nivel adicional de presión", comentó Holland, que pese a todo está contento por haber trabajado en este nuevo puesto para él. "Me ha gustado esa curva de aprendizaje de convertirme en productor. No soy ajeno al trabajo duro. He vivido con la idea de que un trabajo duro es un buen trabajo. Por otra parte, la serie me rompió. Llegó un momento en el que necesitaba un descanso y desaparecí, me fui a México durante una semana a descansar en una playa. Ahora me estoy tomando un año sabático como consecuencia de lo difícil que fue esta serie", expuso.

A su vez, en una entrevista concedida a Entertainment Weekly hace unas semanas, Holland contó que durante el rodaje llegó a colapsar y ver trazas del personaje en sí mismo: "Recuerdo que tuve un pequeño colapso en casa y pensé. 'Me voy a afeitar la cabeza. Necesito raparme la cabeza para deshacerme de este personaje'. Obviamente estábamos en medio del rodaje así que decidí no hacerlo... Fue diferente a todo lo que había experimentado antes". En dicha entrevista también reveló que lleva más de un año sobrio debido a la serie, que le cambió la percepción sobre el cuidado de la salud mental. "Aprender sobre salud mental y el poder que tiene, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny y Bully fue algo muy informativo para mi propia vida", dijo el actor. The Crowded Room se estrena el 9 de junio en Apple TV+.