El actor Benedict Cumberbatch fue atacado por un hombre que trató de acuchillarlo

El actor conocido por la serie Sherlock y su participación en las películas de Marvel casi muere asesinado en una extraña situación.

Benedict Cumberbatch fue atacado en su casa de Londres cuando estaba junto a su familia por un chef armado con un cuchillo de pescado. El cocinero fue arrestado después de encontrarse su ADN en el intercomunicador de la casa del actor británico que da vida a Doctor Strange en las películas del Universo Cinematografico Marvel, según información del Daily Mail.

Jack Bissell, de 34 años, pasó dos periodos como chef de partie en un hotel de cinco estrellas en el oeste de Londres entre 2017 y 2020, y fue detenido por acudir con un cuchillo a la casa del norte de Londres de Cumberbatch, en la que el actor se encontraba con su esposa, Sophie Hunter, y sus tres hijos.

El tribunal condenatorio informó que Bissell confesó que abrió la puerta del jardín delantero de la propiedad y gritó, en alusión al protagonista de la serie Sherlock o la película Doctor Strange: "Sé que te has mudado aquí espero que se queme". Además, el chef arrancó una planta del jardín y la lanzó contra la pared de la casa antes de escupir al intercomunicador de la vivienda y atacarlo con un cuchillo de pescado. Bissell huyó del lugar y fue arrestado al encontrarse restos de su ADN en el videoportero.

El pasado 10 de mayo, el acusado se declaró culpable ante el juzgado de Wood Green, en Londres, y fue condenado a pagar una multa de 250 libras y cumplir una orden de alejamiento de tres años en los que no podrá acercarse a la familia del actor ni la zona en la que reside. La fiscalía declaró ante el tribunal que, antes del ataque, Bissell compró dos paquetes de pan de pita en una tienda cercana y le dijo al dependiente que iba a entrar y quemar la casa de Cumberbatch.

La demanda por esclavitud que complica a Benedict Cumberbatch

El diario británico The Guardian precisó que el Grupo de Trabajo Nacional sobre Reparaciones de Barbados está enfocado en buscar reparaciones de las potencias coloniales y las instituciones ricas que se beneficiaron con la esclavitud. Descendientes de las familias dueñas de esclavos, como es el caso de los parientes Cumberbatch del actor, deberán pagar por las agresiones del pasado.

La familia Cumberbatch es una de las apuntadas, debido a que Abraham Cumberbatch compró en el siglo XVIII la plantación de Cleland y allí albergó a unos 250 esclavos hasta que se abolió la esclavitud en 1834. Por el momento, el actor no habló al respecto pero en 2018, en una entrevista con The Telegraph, se refirió a la historia de su familia con una firme sentencia: “Tenemos nuestro pasado, no tenés que mirar muy lejos para ver el pasado de los propietarios de esclavos. Éramos parte de toda la industria azucarera, lo cual es sorprendente”.