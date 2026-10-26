Historias Crepusculares, nuevos comics de Pedro Mancini

{{{htmlAmp}}}

Historias Crepusculares es una colección de obras cortas realizadas por Pedro Mancini durante más de diez años, algunas hasta ahora inéditas en papel. De ahí, se trata de una propuesta que editada y recopilada todas estas historias para explorar el vasto universo del autor.

¿De qué se trata Historias Crepusculares?

Al recorrer el libro, lo primero que aparece ante nuestros ojos es algo así como un plano o un mapa que ubica a cada una de las historias, más o menos breves, que disfrutaremos a lo largo de las próximas 160 páginas en una especie de realidad repleta de múltiples dimensiones. Con esa peculiar pieza de cartografía, Mancini nos abre la puerta para salir a dar paseo de lujo por un universo de lo más extraño que no es otra cosa que su propio Ultramundo.

Un prólogo nos lleva a la región de Valaquia, donde un rey sádico, cruel y violento llamado Demetrio Vladislao tiene una debilidad: el insomnio, lo cual lo enloquece. Desesperado y al borde de la locura, ordena a uno de sus sirvientes más fieles, Galadorf, que invente una historia y que se la cuente para conciliar el sueño.

El plan resulta exitoso. Como el rey se duerme enseguida, la consigna se repite durante las noches siguientes. Sin embargo, las historias empiezan a afectar la salud y los sueños del rey, al punto de volverse pesadillas. La séptima noche es clave. Vladislao jamás volvería a despertar.

¿Se trata acaso de historias verídicas? Imposible saberlo, pero se trata de relatos que han sobrevivido el paso de los siglos. ¿Acaso todas las historias de las que seremos testigos serán fieles al relatado del sirviente? ¿O quizás solo se nos permita acornarnos a esas pesadillas “ultradeformers” resultado de esa transición de la vigilia al sueño profundo del rey?

Mancini nos invita a sumergirnos en el multiverso de lo “ultradeformer” y su infinidad de dimensiones. Desde experiencias devenidas de algo así como esos genios de los 80’ en la que a un genio les ponías una moneda y te deba un papelito con “tu fortuna”, al estilo a la película Quisiera ser Grande (en inglés: Big) protagonizada por Tom Hanks, a mundos en los que algún ente extraño drena toda la energía de protagonistas al punto de perder el aliento sea en un paisaje nocturno o en alguna habitación a partir de un sinfín de roperos interconectados.

Seres perdidos, deambulan por calles y veredas; de aquí y de allá. Viajan en trenes y se escurren por bosques para encontrarse con criaturas peculiares y antropomorfas que no hacen más que infundir soledad. La melancolía del Ultramundo se abre paso a lo largo de cada página mientras ciertas figuras y fondos inspiran una nostalgia cuyo origen resulta imposible de dilucidar.

Mancini construye un compendio de historias polifacético y misterioso, que retrata e ilustra un brillante bestiario de criaturas neuróticas que solo se dedicar a vagar en lo profundo de una realidad alterna y onírica que no es otra que el Ultramundo.

Fiel a su estilo “ultradeformer”, Mancini despliega una extensa galería de personajes, cada uno, con sus propias características. Mancini da rienda suelta a su imaginación y se lo permite todo. Veremos desde figuras con cabezas puntiagudas, a niños pájaro, seres con caretas, niñas de cuyas bocas salen sapos y criaturas cuyas cabezas recuerdan al personaje de la marca Geniol, creado en 1927, con sus clavos en la cabeza. Todo, a través el estilo indiscutido de Mancini con una línea precisa pero no por eso menos perturbadora. El trabajo en blanco y negro resulta pertinente para el universo que el artista pretende construir, con un trabajo muy atinado en cuanto a las luces y las sombras que aporta a una atmósfera totalmente opresiva y abrumadora.

Para quienes no lo conocen: ¿Quién es Pedro Mancini?

Nacido en 1983, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Pedro Mancini es artista plástico, ilustrador, historietista y docente. Ha Ilustrados portadas de libros y afiches de congresos universitarios.

En 2002 creó junto a Darío Fantacci y Santiago Fredes el grupo Niños, con quienes editó siete números de la antología de cómic “Ultramundo”. Desde ese momento, el “ultramundo” lo ha acompañado para atravesar toda su carrera y construir un universo propio desde lo autobiográfico, que oscila entre el humor y la oscuridad, entre el terror y lo bizarro.

Ha publicado trabajos en Argentina, Colombia, Brasil, Bolivia, Francia, España e Italia.

Ha publicado Paranoia normal (2012); Disparo rayos por los ojos (2014); Hermano -con guion de Darío Fantacci- (2014); Alien triste (2015); Ultradeformer (2016); El jardín increíble (2016); No soy Hordak (2017); Detrás del ruido, la infancia de Wiliam Burroughs (2017) y Felicidad -con guion de Damián Connelly- (2018). Entre 2018 y 2019, realizó una residencia artística en París, Francia donde trabajó en su reconocida novela gráfica Niño Oruga, con edición de Hotel de las Ideas.

Ha colaborado con artistas de la escena indie musical argentina, como Juana Molina. Desde el año 2022, es baterista de Nave Nodriza, banda de shoegaze y dream pop conformada por dibujantes de cómics y animadores de Argentina.

En 2023 se incorporó a Croma Cómics, plataforma de webcómics argentinos de género superheroico.