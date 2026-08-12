Miércoles 12 de Agosto del 2026 Mie 12 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1550
Dólar CCL $1583.6
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Música

El himno del rock nacional que cantó Rosalía en Río de Janeiro: "Me sigue emocionando"

La artista española interpretó a capella un clásico del repertorio de Fito Páez que Caetano Veloso versionó en 1994. Rosalía emocionó a los presentes en su show de Río de Janeiro con su iniciativa.

12 de agosto, 2026 | 11.18
Rosalía

Rosalía protagonizó un momento icónico para la música hispanohablante durante su más reciente presentación en Río de Janeiro.  Ante un auditorio colmado, la artista catalana detuvo el ritmo habitual del espectáculo para rendir tributo al rock argentino al interpretar Un vestido y un amor, una de las creaciones más emblemáticas del repertorio de Fito Páez.

El cruce no solo funcionó como un guiño a la riqueza poética de la música argentina sino que también guardó un profundo sentido de pertenencia geográfica. Rosalía trajo a la memoria la célebre relectura que el brasileño Caetano Veloso realizó sobre esa misma pieza en 1994 dentro de su álbum Fina Estampa, tendiendo un puente sonoro entre la tradición rioplatense y la sensibilidad carioca.

En cuestión de minutos, las grabaciones tomadas por el público invadieron las redes sociales, viralizando una versión íntima que ya se perfila como uno de los grandes hitos de su paso por América Latina. "Me acuerdo de escuchar mucho esta canción y me sigue emocionando como el primer día", soltó Rosalía en alusión a la composición de Fito.

Lanzada originalmente en 1992 como parte del histórico disco El amor después del amor -el álbum más vendido en la historia de la música popular argentina-, Un vestido y un amor posee un aura lírica tan luminosa como personal. Fue concebida por Páez como una dedicatoria a la actriz Cecilia Roth, quien fuera su pareja y musa inspiradora durante buena parte de la década de los noventa.

MÁS INFO

De qué habla la canción Un vestido y un amor

La letra de esta pieza de Páez relata la fascinación de un encuentro inesperado: el instante exacto en que la llegada de una persona transforma la cotidianeidad cuando el protagonista no buscaba enamorarse. Entre pinceladas urbanas que sitúan la escena entre Madrid y Buenos Aires, la composición describe el deslumbramiento ante la visión de esa musa "saliendo entre la gente a saludar" e iluminando los días con una presencia casi divina.

Fito Páez.

Al abordar una pieza de semejante peso afectivo, Rosalía reconfirmó su ductilidad vocal y su constante diálogo con las grandes obras del cancionero hispanoamericano. Su registro en vivo en suelo brasileño no solo renovó la vigencia de un clásico con más de tres décadas de historia, sino que demostró una vez más cómo las grandes canciones trascienden épocas, fronteras y géneros en las voces de las nuevas generaciones.

Letra completa de Un vestido y un amor

Te vi

Juntabas margaritas del mantel

Ya sé que te trate bastante mal

No sé si eras un ángel o un rubí

O simplemente te vi

Te vi

Saliste entre la gente a saludar

Los astros se rieron otra vez

La llave de mandala se quebró

O simplemente te vi

Todo lo que diga esta de más

Las luces siempre encienden en el alma

Y cuando me pierdo en la ciudad

Vos ya sabes comprender

Es solo un rato, no más

Tendría que llorar o salir a matar

Te vi, te vi, te vi

Yo no buscaba nadie y te vi

Te vi

Fumabas unos chinos en Madrid

Yo se que hay cosas que te ayudan a vivir

No hacías otra cosa que escribir

Y yo simplemente te vi

Me fui

Me voy, de vez en cuando a algún lugar

Ya sé no te hace gracia este país

Tenias un vestido y un amor

Yo simplemente te vi

Todo lo que diga esta de más

Las luces siempre encienden en el alma

Y cuando me pierdo en la ciudad

Tú ya sabes comprender

Es solo un rato, no más

Tendría que llorar o salir a matar

Te vi, te vi, te vi

Yo no buscaba a nadie y te vi

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Las más vistas