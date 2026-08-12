El himno del rock nacional que cantó Rosalía en Río de Janeiro: "Me sigue emocionando"

Rosalía protagonizó un momento icónico para la música hispanohablante durante su más reciente presentación en Río de Janeiro. Ante un auditorio colmado, la artista catalana detuvo el ritmo habitual del espectáculo para rendir tributo al rock argentino al interpretar Un vestido y un amor, una de las creaciones más emblemáticas del repertorio de Fito Páez.

El cruce no solo funcionó como un guiño a la riqueza poética de la música argentina sino que también guardó un profundo sentido de pertenencia geográfica. Rosalía trajo a la memoria la célebre relectura que el brasileño Caetano Veloso realizó sobre esa misma pieza en 1994 dentro de su álbum Fina Estampa, tendiendo un puente sonoro entre la tradición rioplatense y la sensibilidad carioca.

En cuestión de minutos, las grabaciones tomadas por el público invadieron las redes sociales, viralizando una versión íntima que ya se perfila como uno de los grandes hitos de su paso por América Latina. "Me acuerdo de escuchar mucho esta canción y me sigue emocionando como el primer día", soltó Rosalía en alusión a la composición de Fito.

Lanzada originalmente en 1992 como parte del histórico disco El amor después del amor -el álbum más vendido en la historia de la música popular argentina-, Un vestido y un amor posee un aura lírica tan luminosa como personal. Fue concebida por Páez como una dedicatoria a la actriz Cecilia Roth, quien fuera su pareja y musa inspiradora durante buena parte de la década de los noventa.

De qué habla la canción Un vestido y un amor

La letra de esta pieza de Páez relata la fascinación de un encuentro inesperado: el instante exacto en que la llegada de una persona transforma la cotidianeidad cuando el protagonista no buscaba enamorarse. Entre pinceladas urbanas que sitúan la escena entre Madrid y Buenos Aires, la composición describe el deslumbramiento ante la visión de esa musa "saliendo entre la gente a saludar" e iluminando los días con una presencia casi divina.

Fito Páez.

Al abordar una pieza de semejante peso afectivo, Rosalía reconfirmó su ductilidad vocal y su constante diálogo con las grandes obras del cancionero hispanoamericano. Su registro en vivo en suelo brasileño no solo renovó la vigencia de un clásico con más de tres décadas de historia, sino que demostró una vez más cómo las grandes canciones trascienden épocas, fronteras y géneros en las voces de las nuevas generaciones.

Letra completa de Un vestido y un amor

Te vi



Juntabas margaritas del mantel



Ya sé que te trate bastante mal



No sé si eras un ángel o un rubí



O simplemente te vi

Te vi



Saliste entre la gente a saludar



Los astros se rieron otra vez



La llave de mandala se quebró



O simplemente te vi

Todo lo que diga esta de más



Las luces siempre encienden en el alma



Y cuando me pierdo en la ciudad



Vos ya sabes comprender



Es solo un rato, no más



Tendría que llorar o salir a matar



Te vi, te vi, te vi



Yo no buscaba nadie y te vi

Te vi



Fumabas unos chinos en Madrid



Yo se que hay cosas que te ayudan a vivir



No hacías otra cosa que escribir



Y yo simplemente te vi

Me fui



Me voy, de vez en cuando a algún lugar



Ya sé no te hace gracia este país



Tenias un vestido y un amor



Yo simplemente te vi

Todo lo que diga esta de más



Las luces siempre encienden en el alma



Y cuando me pierdo en la ciudad



Tú ya sabes comprender



Es solo un rato, no más



Tendría que llorar o salir a matar



Te vi, te vi, te vi



Yo no buscaba a nadie y te vi