Fecha de cuándo se estrena "The White Lotus", temporada 4 en HBO Max

"The White Lotus" llega a su cuarta temporada.

La serie antológica The White Lotus, fenómeno televisivo de HBO creado por Mike White, se ha consolidado como una de las apuestas más audaces y comentadas de los últimos años. Cada temporada funciona como una historia independiente: un grupo de huéspedes y empleados convergen durante una semana en un resort de ultra-lujo, y entre tragos, paisajes paradisíacos y conversaciones superficiales se revelan tensiones sociales, privilegios extremos y, casi siempre, comportamientos que bordean lo absurdo y lo trágico. Desde Hawái en la temporada 1, pasando por Sicilia en la temporada 2 y Tailandia en la temporada 3, la serie ha mezclado comedia negra, sátira social y, en cada locación, una nueva versión de los mismos temas universales: poder, deseo y deterioro humano.

HBO confirmó la cuarta temporada en enero de 2025, antes de que la tercera siquiera debutara en su plataforma. Desde entonces, los fanáticos han esperado cada dato con ansias, ya que el creador Mike White ha mantenido en secreto los detalles narrativos.

¿Cuándo estrena la cuarta temporada de "The White Lotus"?

A pesar de que aún no hay fecha oficial para su lanzamiento, la producción de la temporada 4 está programada para filmarse entre abril y octubre de 2026, con la intención de estrenar a finales de 2026 o principios de 2027. Esta proyección se basa en los ciclos de producción de entregas anteriores y en las fechas estimadas compartidas por fuentes cercanas a HBO, aunque los tiempos pueden variar según montaje, edición y estrategia de la plataforma.

A diferencia de las temporadas anteriores, que se mantuvieron en resorts de clima cálido, la temporada 4 trasladará su mirada a Francia, con especial foco en el glamuroso Château de La Messardière, un palacio del siglo XIX convertido en hotel de cinco estrellas en Saint-Tropez, en la Côte d’Azur. Allí, la producción capturará escenas frente al mar Mediterráneo, jardines exuberantes y salones aristocráticos. Además de Saint-Tropez, se filmarán partes de la historia en París, lo que sugiere una mezcla entre el lujo costero y la sofisticación urbana.

El palacio Château de La Messardière, en el sur de Francia.

Nuevas caras y expectativas para "The White Lotus"

Aunque la trama se mantiene bajo reserva, ya se han confirmado varias incorporaciones al elenco que prometen dinamismo y contraste. Entre los nombres anunciados están Alexander Ludwig (conocido por Vikingos y The Hunger Games) y AJ Michalka (Super 8), junto con la llegada del comediante Steve Coogan y el actor Caleb Jonte Edwards. Además, medios especializados han reportado que Helena Bonham Carter y Chris Messina están en conversaciones para sumarse al proyecto, aunque sus papeles aún no se han revelado.

Con esta combinación de lujo francés, sátira social y un elenco promisorio, The White Lotus mantiene su fórmula: una crítica mordaz envuelta en paraísos de postal.