Jennifer Coolidge volverá a su rol en la segunda temporada de The White Lotus

La miniserie The White Lotus fue una de las sorpresas del año pasado que HBO decidió renovar por una temporada más. La nueva entrega contará con la presencia de la actriz Jennifer Coolidge (American Pie) retornando a su personaje.

La miniserie antológica The White Lotus retornará con una segunda temporada en octubre y esta vez la acción transcurrirá en el homónimo lujoso resort de Sicilia, con la actriz Jennifer Coolidge retomando su rol de la anterior edición en Hawaii. Las claves de uno de los éxitos impensados de HBO.

Inicialmente ideada como miniserie de seis episodios, el auge de audiencia y crítica hizo que HBO optara por llevar el formato hacia la antología, manteniendo la temática de gente adinerada alojada en un hotel cinco estrellas, que en esta nueva edición será en Sicilia. A pesar de la renovación total de elenco y locación, Coolidge retendrá su papel de la primera temporada y estará acompañada por Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe y Leo Woodall, informó el sitio especializado Variety.

El creador de la comedia, Mike White, que saltó a la fama por actuar y escribir los guiones de Chuck and Buck (2000) y Escuela de Rock (2003), volverá a tener el control creativo total del proyecto como en la primera temporada al estar a cargo de la dirección y el guion de todos los episodios, además de ser productor ejecutivo. El estreno de la nueva temporada se dará luego de la ceremonia de los premios Emmy, en la que The White Lotus arrasó con 20 nominaciones, incluida Mejor miniserie, guion, dirección y ocho menciones para categorías de actuación.

En su temporada inicial, la comedia negra mantuvo el misterio desde el primer episodio sobre quién estaba en el ataúd en la primera escena de flash forward que da inicio a la serie y el desarrollo de los capítulos tuvo su fuerte en las actuaciones a partir del humor, los conflictos familiares y la gestión diaria del hotel. En los primeros capítulos Coolidge interpreta a Tanya McQuoid, una heredera emocionalmente necesitada de amor que llega al resort tropical con un abismo de inseguridad y una urna llena de las cenizas de su madre.

De American Pie al reino de las series: quién es Jennifer Coolidge

Hija de Paul Coolidge, Jennifer nació en 1963 en Boston, Massachusetts y cursó sus estudios en la Norwell High School y en el Emerson College, ambas en su zona de residencia. Su debut en la pantalla chica fue en la icónica sitcom Seinfeld (1993), con los comediantes Jerry Seinfeld y Julia Louis Dreyfus, y años más tarde participó en la serie Frasier. Su primera gran aparición en cine fue con A Night at the Roxbury (1998), película protagonizada por Will Ferrell y Chris Kattan. Antes, Jennifer participó en cintas no tan renombradas como la parodia Plump Fiction (1997) y la comedia de enredos Trial and Error (1997).

Un año después llegaría el gran salto de Jennifer Coolidge con la mega exitosa American Pie (1999), en la que participó junto a Jason Biggs, Sean William Scott, Tara Reid y Eugene Levy, entre otros. Allí interpretó a Jeanine Stifler, la atractiva madre de uno de los protagonistas que es objeto de deseo de los adolescentes amigos de su hijo. El fenómeno que generó la saga hizo que la actriz repitiese su rol (siempre en cortas pero muy divertidas escenas) en las secuelas American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) y American Reunion (2014).

En el medio, Coolidge tuvo una nutrida trayectoria en papeles de reparto y cameos en producciones como Legally Blonde (2001), junto a Reese Whiterspoon, Zoolander (2001), con Ben Stiller, Owen Wilson y Will Ferrell, A Cinderella Story (2004), Lemony Snicket: A Series of Unfortunate Events (2004) y como actriz de voz en la animada Robots (2006). En televisión se destacan su participación en Friends, Joey (serie que siguió a Friends enfocándose en Joey Tribbiani y fue un rotundo fracaso) y Nip/Tuck.

Además, se la vio en la galardonada comedia dramática Promising Young Woman (2020), de la cineasta Emerald Fennell. Allí, Coolidge interpretó a la madre de Cassie (Carey Mulligan), una mujer que no está al tanto de los traumas que persiguen a su hija y de la retorcida forma que tiene de hacer justicia y cobrarse venganzas de los hombres abusivos.