Estrenos HBO Max en enero 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

HBO Max arranca 2026 con todo: enero llega cargado de estrenos, regresos y producciones que prometen mantener a la audiencia en la pantalla. Desde clásicos de culto que se suman al catálogo hasta series originales que se posicionan como eventos imperdibles, la plataforma apuesta por un inicio de año diverso y potente.
Estrenos destacados en HBO Max para enero 2026
Ex Machina es una de las películas destacadas que desembarcan el 1 de enero en HBO Max, una película que genera expectativa incluso años después de su estreno original. Dirigida por Alex Garland, este thriller de ciencia ficción explora las implicancias éticas y emocionales de la inteligencia artificial a través de una trama hipnótica y minimalista. Un joven programador es seleccionado para participar en un experimento revolucionario: evaluar las capacidades de una avanzada IA con forma humana. Lo que comienza como un ejercicio profesional se transforma en una reflexión profunda sobre el poder, el control y la conciencia, sostenida por actuaciones memorables y un guion que combina ciencia y filosofía.
The Pitt regresa el 8 de enero con su temporada 2, lo que la consolida como uno de los dramas médicos más realistas en la televisión contemporánea. La serie, protagonizada por Noah Wyle y un elenco coral, sigue a los profesionales del Pittsburgh Trauma Medical Center enfrentando crisis médicas en turnos intensos. Esta nueva temporada promete profundizar aún más en las vidas de los personajes, explorando temas actuales como la presión del sistema de salud, recortes presupuestarios y el impacto emocional que conlleva salvar vidas.
El caballero de los siete reinos es el estreno más esperado de enero: una precuela del universo Game of Thrones que debuta el 18 de enero. Basada en las novelas cortas Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin, la serie presenta a Duncan el Alto y su escudero Egg en una aventura. Sin la presencia dominante de dragones, esta historia se centra más en personajes, humor y la construcción de un mundo lleno de intrigas menores que dejan ver la esencia del legendario universo de Poniente desde una perspectiva distinta.
Lista completa de estrenos en HBO Max para enero 2026
1 de enero
- Un año muy violento
- Ex Machina
- Casi Navidad
- Fargo
- John Wick (trilogía)
- Bodies Bodies Bodies
- Catwoman
- Constantine
- Abril en París
8 de enero
- The Pitt – Temporada
11 de enero
- Industry – Temporada 4
18 de enero
- El caballero de los siete reinos – Temporada 1
22–31 de enero
- Mel Brooks: el hombre de 99 años
- Real Time with Bill Maher Temporada 24
- 33 fotos desde el gueto (documental)
Con este calendario, HBO Max inicia el 2026 con una oferta que combina nostalgia, narrativa contemporánea y universos expandibles, apuntando tanto a audiencias que buscan estrenos de alta calidad como a quienes disfrutan del catálogo clásico.