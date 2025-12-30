Estrenos HBO Max en enero 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

Ex Machina es una de las películas destacadas que desembarcan el 1 de enero en HBO Max, una película que genera expectativa incluso años después de su estreno original. Dirigida por Alex Garland, este thriller de ciencia ficción explora las implicancias éticas y emocionales de la inteligencia artificial a través de una trama hipnótica y minimalista. Un joven programador es seleccionado para participar en un experimento revolucionario: evaluar las capacidades de una avanzada IA con forma humana. Lo que comienza como un ejercicio profesional se transforma en una reflexión profunda sobre el poder, el control y la conciencia, sostenida por actuaciones memorables y un guion que combina ciencia y filosofía.