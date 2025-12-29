Una batalla tras otra es el filme más visto de HBO Max hoy.

HBO Max tiene entre los filmes más vistos de la plataforma a la película Una batalla tras otra (One Battle After Another), protagonizada por Leonado DiCaprio; dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson. Se trata de una historia de drama con tines de comedia que atrapa al espectador desde un principio.

Además de Leonardo DiCaprio, el elenco incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Alana Haim. La película tuvo su estreno en Estados Unidos el 8 de agosto de 2025, con distribución a cargo de Warner Bros. Pictures.

La trama se basa en un alto mando del ejército estadounidense, ferviente supremacista blanco y parte de un organismo dedicado a combatir la inmigración considerada indeseable por un gobierno de línea dura, oculta un secreto: tuvo una hija mestiza con una mujer afrodescendiente que lidera un grupo catalogado como terrorista, surgido para defender de manera violenta a los inmigrantes.

Deciséis años después, el militar busca borrar ese episodio de su vida para poder ser aceptado en una secta supremacista secreta. Sin embargo, la organización descubre la existencia de la joven y ordena su ejecución. Al mismo tiempo, el propio jefe intenta eliminar a su hija para proteger su posición, desatando una espiral de persecución, traiciones y violencia impulsada por el fanatismo ideológico.

