HBO Max tiene entre los filmes más vistos de la plataforma a la película Una batalla tras otra (One Battle After Another), protagonizada por Leonado DiCaprio; dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson. Se trata de una historia de drama con tines de comedia que atrapa al espectador desde un principio.
Además de Leonardo DiCaprio, el elenco incluye a Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Alana Haim. La película tuvo su estreno en Estados Unidos el 8 de agosto de 2025, con distribución a cargo de Warner Bros. Pictures.
La trama se basa en un alto mando del ejército estadounidense, ferviente supremacista blanco y parte de un organismo dedicado a combatir la inmigración considerada indeseable por un gobierno de línea dura, oculta un secreto: tuvo una hija mestiza con una mujer afrodescendiente que lidera un grupo catalogado como terrorista, surgido para defender de manera violenta a los inmigrantes.
Deciséis años después, el militar busca borrar ese episodio de su vida para poder ser aceptado en una secta supremacista secreta. Sin embargo, la organización descubre la existencia de la joven y ordena su ejecución. Al mismo tiempo, el propio jefe intenta eliminar a su hija para proteger su posición, desatando una espiral de persecución, traiciones y violencia impulsada por el fanatismo ideológico.
Elenco completo de la película Una batalla tras otra
Leonardo DiCaprio como "Ghetto" Pat Calhoun/Bob Ferguson
Sean Penn como Coronel Steven J. Lockjaw
Chase Infiniti como Willa Ferguson/Charlene Calhoun
Benicio del Toro como Sergio St. Carlos
Regina Hall como Deandra
Teyana Taylor como Perfidia Beverly Hills
Tony Goldwyn como Virgil Throckmorton
Jim Downey como Sandy Irvine
John Hoogenakker como Tim Smith
Eric Schweig como Avanti
Paul Grimstad como Howard Sommerville/"Billy Goat"/"Gringo Coyote"
Starletta DuPois como Abuela Jennie
April Grace como Hermana Rochelle
Alana Haim como Mae West
Wood Harris como Laredo
Dijon Duenas como Talleyrand
Shayna McHayle como Junglepussy
D. W. Moffett como Bill Desmond
Kevin Tighe como Roy More
Jena Malone como la voz del código de saludos