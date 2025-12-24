Las mejores 10 películas en HBO Max de 2025: video del tráiler y de qué tratan

Top 10 de las mejores películas del 2025 en HBO Max.

Durante 2025, HBO Max logró consolidar una muy buena posición como gran plataforma de streaming, por la propuesta cinematográfica más sólida del año. Lejos de limitarse a grandes producciones comerciales, el servicio combina cine independiente, animación internacional, ciencia ficción ambiciosa y thrillers intensos que fueron muy bien recibidos tanto por la crítica como por el público.

La mayoría de estos estrenos que marcaron agenda en festivales, generaron conversación en redes sociales y se posicionaron entre lo mejor del cine reciente. En Argentina, muchas de estas producciones llegaron rápidamente al streaming, lo que permite que no haya largas esperas para verlas. A continuación, el top 10 de las mejores películas estrenadas en 2025, que están disponibles en HBO Max, seleccionadas por su impacto, calidad narrativa y recepción crítica.

Robert Pattinson protagoniza "Mickey 17".

Las mejores películas del 2025 en HBO Max

Una batalla tras otra: dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, es uno de los grandes títulos del año. Combina acción, drama y tensión política, y fue señalada como una fuerte candidata en la temporada de premios. Sinners: un thriller oscuro y contundente que sorprendió por su intensidad y su mirada incómoda sobre la violencia y la culpa. Reconocida por su música, actuaciones y puesta en escena para combinar western y horror. Ne Zha II: la esperada secuela animada que arrasó en taquilla y reafirmó el crecimiento del cine asiático a nivel global, con una propuesta épica y visualmente impactante. Eddington: una producción independiente que destacó por su narrativa arriesgada y su atmósfera inquietante, convirtiéndose en una de las sorpresas del año. La protagonizan Joaquin Phoenix y Pedro Pascal. Mickey 17: la ambiciosa película de ciencia ficción dirigida por Bong Joon-ho, que combina espectáculo, humor negro y reflexión existencial, en un mundo donde los clones son normales. Lo siento, cariño: la historia de Agnes, quien sufrió una agresión sexual, plasmada de forma íntima y sensible que aborda vínculos personales desde una mirada emocionalmente potente. Compañera perfecta: un thriller de terror que explora a un grupo de amigos que pasa el fin de semana en la finca de un millonario, quien es novio de una de las amigas. Todo inicia con el asesinato del dueño de la casa y luego todo son giros inesperados. Haz que regrese: una historia de terror que sigue a dos hermanastros, que tras la muerte de su padre son enviados a vivir con una mujer llamada Laura. La historia trata el duelo, la separación y la convivencia. Weapons (La hora de la desaparición): una apuesta del género horror, que generó conversación por su crudeza y su enfoque perturbador, tras una noche en la que desaparecen casi todas las niñas y niños de un salón de clases. Warfare: un relato bélico, intenso y realista que sigue a un pelotón durante una batalla de muerte. La película se destacó por su puesta en escena y su mirada descarnada sobre la Guerra de Irak.

Con este top 10, HBO Max confirma que 2025 fue un año clave para su identidad cinematográfica, ofreciendo películas que no solo entretienen, sino que también dejan huella.