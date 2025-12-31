El Gran Viaje de Tu Vida arrasa en HBO Max.

HBO Max tiene en su catálogo a la película El gran viaje tu vida (A Big Bold Beautiful Journey en inglés) y el filme se encuentra entre los más vistos de la plataforma. Se trata de una ficción protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, que causó sensación en el público desde su estreno.

El gran viaje de tu vida es una producción estadounidense de fantasía romántica dirigida por Kogonada, con guion de Seth Reiss. La película llegó a los cines de Estados Unidos el 19 de septiembre de 2025, con distribución a cargo de Sony Pictures Releasing.

La historia sigue a David, un hombre que, tras la retención de su automóvil, termina en una extraña empresa de alquiler de vehículos donde debe atravesar una audición poco convencional. Allí le asignan el único auto disponible: un Saturn SL modelo 1994 equipado con un GPS fuera de lo común.

Durante el trayecto hacia la boda de un amigo, conoce a Sarah, una mujer escéptica respecto al amor, el matrimonio y los vínculos duraderos. En contraste, David -quien emigró de Irlanda siendo adolescente- confiesa que desde niño sueña con formar una familia. Un rechazo impulsivo a bailar con ella marcará el inicio de una serie de decisiones de las que pronto se arrepentirá, mientras Sarah pasa la noche con otra persona.

De qué trata Heated Rivalry, la serie furor de HBO Max

Heated Rivalry, conocida en español como Rivalidad intensa, es una miniserie canadiense de romance deportivo disponible en HBO Max. El proyecto fue concebido íntegramente por Jacob Tierney, quien se desempeñó como creador, guionista y director, y cuenta con experiencia previa tanto delante como detrás de cámara en producciones televisivas.

La ficción gira en torno a Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos figuras destacadas del hockey profesional que, de cara al público, encarnan una rivalidad feroz dentro de la liga. Ambos son talentos de primer nivel y representan equipos enfrentados, lo que alimenta una competencia constante sobre el hielo y frente a los medios. En ese recorrido, los protagonistas enfrentan conflictos ligados a la identidad, el miedo y los sentimientos, mientras la historia plantea una pregunta clave: ¿es posible sostener el amor en un entorno tan competitivo y expuesto como el del hockey profesional?