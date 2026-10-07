Guillermo Piccolini presenta su segundo disco: "La inteligencia artificial es bastante pelotuda"

Guillermo Piccolini presenta PEOR, su segundo disco(Foto: gentileza prensa).

Guillermo Piccolini habla desde esa sobriedad que otorga haber visto pasar demasiada agua bajo el puente. Lejos del bronce, el ex integrante de Pachuco Cadáver y ladero fundamental del rock y el tango argentino prefiere definirse sin rodeos: "Frente a eso, yo soy vago", dispara entre mates, desafiando la lógica acelerada de los tiempos que corren en una charla exclusiva con El Destape.

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"En este tiempo que hay que aumentar la productividad... ¡hace 40 o 50 años que hay que aumentar la productividad! ¿Pero hasta cuándo, amigo? Mi abuelo trabajaba de sol a sol y mantenía a toda la familia. Ahora trabajan las dos personas en la casa y nadie llega a fin de mes. Es medio raro esto de aumentar la productividad", ironiza con esa lucidez filosa que siempre caracterizó su recorrido.

Esa misma mirada sin concesiones atraviesa Peor, su flamante trabajo discográfico y continuador de Futuro imperfecto. Un puñado de canciones que no obedecieron a una estrategia previa, sino al devenir natural de la vida. "Yo no quería grabar discos, era como una premisa que tenía, anti-grabar. Pero vino la pandemia y empecé a subir temas a Zoom o para la monada. Ahí me di cuenta de que, aunque no quisiera, ya estaba grabando porque eso quedaba. Es como volver a la droga: decís 'uno solo y yo controlo', y ya vamos por el segundo", confiesa sobre el impulso inevitable de componer.

Guillermo Piccolini en el CAFF.

Colaboraciones, algoritmos e inteligencia -no tan inteligente- artificial

El álbum cuenta con colaboraciones de la talla de Julieta Laso -en la celebrada Muerto me quieren-, Skay Beilinson y Daniel Melingo, compañeros de un camino signado por la curiosidad. Sin embargo, a la hora de analizar la escena actual y el avance tecnológico, Piccolini no oculta su escepticismo.

Sobre la inteligencia artificial, el músico es contundente: "Mi experiencia con la inteligencia artificial es que es bastante pelotuda. A mí me parece que, en definitiva, pareciera ser bastante el mal. Y en lo artístico es derivativo. No soy tan bueno como Lennon y McCartney, y por eso me salen canciones que son peores, pero distintas. No las puedo copiar bien, ¡no me sale Yesterday! Pero hay algo ahí que tiene gracia. La inteligencia artificial no tiene esos pruritos. El problema no es si puede copiar, sino quién le está pidiendo que copie y para qué".

Con la serenidad de quien ya no le rinde cuentas a las modas ni a los algoritmos, Piccolini rescata el encuentro humano, la imperfección y el ritual cotidiano. Al fin y al cabo, para el artista, la música sigue siendo ese territorio entrañable donde el dolor y el absurdo del mundo se convierten en algo parecido a la belleza.

Dónde comprar entradas para el próximo show en octubre de 2026

Guillermo Piccolini presentará oficialmente las canciones de Peor y repasará su repertorio en vivo el próximo viernes 16 de octubre de 2026 a las 21:00 hs en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), ubicado en Sánchez de Bustamante 772, CABA. Las entradas anticipadas se pueden adquirir de forma online a través del sitio web oficial del club (caff.ar) y en la plataforma de ticketing Plan Out.