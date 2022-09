El artista peruano Cristias Rosas dirigirá Phuyu, una nueva galería de arte latinoamericano

El artista peruano Cristias Rosas se convertirá en el director de Phuyu, que significa nubes en quechua, la nueva galería de arte latinoamericano que abrirá el sábado en Esmeralda 986, en la ciudad de Buenos Aires.

La primera muestra de Phuyu será colectiva e incluirá obras de muchos de los artistas de la galería, que son 17 artistas de 8 países para dar cuenta del ímpetu que tuvo el recorrido de la galería hasta llegar acá.

"Representa una visión contemporánea y diversa de la creación artística con la finalidad de posicionar en el medio la obra de fotografía, pintura, tejido y escultura de los artistas seleccionados que la conforman", apunta el texto de presentación.

La muestra reunirá obras de Ana Popescu, Andrea Gianella, Camila Svenson, Carolina Cardich, Cristias Rosas, Dante Pineda, Gaspar Martínez, Julia Pontes, Madrid Lagarrigue, María Fé Romero, Maureen Gubia, Miguel Winograd, Rodrigo Illescas, Romina Chuls, Santiago Bustamante, Shanery Obeso y Verónica Cerna.

La siguiente muestra, en cambio, será individual y exhibirá la obra de la artista Ariadna Pastorini.

La galería Phuyu traerá obra de artistas peruanos, pero no sólo de ese país, porque busca "aportarle al conocimiento de artistas de Latinoamérica entre sí y para el público porteño, que conoce poco de lo que se realiza en otros países del continente". Apunta al "diálogo transversal de idiomas y formas, junto a una visión particular de sus respectivos entornos". "Todo ello plasmado con una profunda filiación por cada narrativa expuesta y desarrollada desde una motivación sensible", sostienen desde el flamante sitio web de la galería www.galeria-phuyu.com.

Fotógrafo y periodista, Cristias Rosas, su director, nació en el Perú en 1984, estudió Comunicación en la universidad de Lima, y continuó sus estudios en fotografía y en video en Nueva York y en Buenos Aires. Expuso en galerías de arte de la ciudad de Nueva York, Itoshima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, Punta del Este, Guatemala y Lima.

Con información de Télam