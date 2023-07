Exhibe en Buenos Aires artista neoyorquina que imprime fotografías con su propia sangre

La artista neoyorquina Marina Berio visitará Buenos Aires para presentar la exposición "Entre lazos de sangre y muros que arden", desde el jueves en la porteña galería Phuyu, donde reunirá obras de su proyecto fotográfico "Family matter" realizado con su propia sangre como ingrediente principal de la fórmula química de impresión.

Ganadora de la beca de la Fundación Guggenheim entre 2017 y 2018, Berio trabaja con fotografías y dibujos para transmitir aspectos de experiencia visual que son íntimos y viscerales a la vez, informaron desde el espacio en un comunicado.

En su serie "Family matter", la artista retrata los juegos de lucha de su hijo junto a su padre: agresión y amor fundidos e inseparables en una escena de fisicalidad masculina, en la que su visión de madre como parte inseparable del triángulo familiar queda implicada a la observación extrañada y distante del evento.

El uso de su sangre como componente en las imágenes denota el vínculo inseparable y su rol invisible, presente pero fuera del marco.

Berio presentará también imágenes de un segundo proyecto titulado "The space in the mind in the body in the space" que hurga en las dimensiones del proceso

creativo a la vez que observa cómo las barreras y topografías internas del cuerpo se relacionan a un sentido del espacio.

Además, la artista retrata en su trabajo las paredes de su estudio con una cámara de gran formato analógica, aproximando elementos y referentes disparejos en diálogo.

La muestra "Entre lazos de sangre y muros que arden" contará con un concepto de instalación no convencional que involucra la quema puntual de líneas en las paredes de la galería con una cinta de dinamita, con el fin de unificar espacialmente las imágenes expuestas.

"Entre lazos de sangre y muros que arden" inaugura el jueves 6 de julio a las 18 en la Galería Phuyu (se pronuncia "pu-iu" y es "nube" en quechua), Esmeralda 986, donde se podrá visitar hasta el 3 de agosto, de lunes a viernes de 15 a 19, con entrada libre.

Con información de Télam