Folklore gratis en CABA: el show gratuito en el anfiteatro de Parque Centenario este viernes 23.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está llevando adelante un ciclo para vivir la cultura en la ciudad. Se trata de "Cultura de verano", una serie de shows gratuitos, que este viernes 23 de enero tendrá lugar en el Anfiteatro de Parque Centenario con un concierto de folklore con entrada gratis.

"¡Vuelven los recitales al Anfiteatro del Parque Centenario! Los viernes, sábados y domingos de enero vení a disfrutar de las noches de verano con la mejor música en vivo al aire libre: folklore, jazz, latin jazz, pop y rock de la mano de artistas locales", anunciaron desde la cuenta de Instagram @bacultura.

Este 23 de enero habrá un show de folklore gratuito en Parque Centenario.

La propuesta apunta a recuperar el ritual del recital al aire libre, en un entorno verde y accesible, con una programación pensada para todos los gustos y edades. En esta primera fecha, el protagonismo será para Milagros Caliva, quien se presentará desde las 20 horas con un repertorio folklórico que promete ponerle identidad y emoción a la noche porteña.

Qué otros shows habrán durante el fin de semana: entradas y grilla completa

Durante el fin de semana el Anfiteatro de Parque Centenario contará con varios shows gratuitos. Vale aclarar que los mismos serán cancelados en caso de lluvia. A continuación compartimos la grilla completa de conciertos, que irán desde folklore, pasando por jazz y pop:

Viernes 23: folklore - Milagros Caliva

Sábado 24: latin jazz - Latinaje

Domingo 25: jazz - Cirilo Fernández E - 4teto

El ciclo continuará el fin de semana del 30 de enero al 1ro de febrero, con una nueva tanda de presentaciones. Uno de los momentos más esperados de esta edición será el domingo, con la actuación de Luis Salinas, reconocido guitarrista y cantautor argentino, referente indiscutido de la música popular. La grilla para esos días será la siguiente:

Viernes 30: música del litoral - Ernestito Montiel

Sábado 31: pop - Silvina Moreno

Domingo 1: Luis Salinas

En lo que respecta a los horarios de los shows, todos tendrán lugar a partir de las 20 horas. Dado que las entradas son por orden de llegada, se recomienda estar en el lugar desde temprano, al menos una media hora antes. "Cultura de verano" es un ciclo para disfrutar de la cultura de la ciudad, rodeado de la belleza de los espacios verdes de la misma, y hacer del verano una estación para pasarla bien en comunidad.