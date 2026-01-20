En fotos: así será el túnel más esperado de CABA que pasará debajo de un tren clave

Una importante obra de infraestructura avanza en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y promete convertirse en una de las más importantes de la Capital Federal.

Se trata de un túnel subterráneo que, según confirmó el Gobierno porteño, tiene el objetivo de mejorar el desplazamiento de los transeúntes y de los automóviles, para así evitar interminables congestiones de tránsito.

La edificación se está realizando en el epicentro de la Ciudad, en el barrio de Caballito, y, más precisamente debajo de las vías del tren Sarmiento. La obra tiene lugar sobre la calle García Lorca, entre Yerbal y Bogotá, y evoluciona con gran celeridad.

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, por este cruce ferroviario, suelen pasar 500 autos por hora. Además, los datos mencionan también que la barrera del tren permanecía baja 30 minutos en promedio por hora.

La obra en el Paso Nivel García Lorca se da en el marco del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra en una etapa clave, ya que se encuentran construyendo las rampas de acceso y la estructura ferroviaria para el sostenimiento de la zona de vías del FFCC Sarmiento.

Desde el Gobierno informaron que los próximos trabajos tendrán que ver con la construcción de puentes peatonales, mejorar las calles colectoras y con la instalación de más iluminación, bancos y áreas de juegos.

En este sentido, el jefe de gobierno de CABA, Jorge Macri, sostuvo que el nuevo paso nivel García Lorca no solo mejorará la conectividad y la movilidad en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, además, reducirá los riesgos de siniestros viales.

Asimismo, la obra disminuirá la contaminación acústica y de gases producida por los autos detenidos en la barrera.

Paso provisorio en Caballito

Dada las obras que se están realizando en la estación de Caballito, el Gobierno de la Ciudad habilitó un paso provisorio en la calle Martín Gainza: funciona desde Yerbal hasta la avenida Avellaneda con posibilidad de retomar en García Lorca.