Las alteraciones regirán desde el próximo domingo 18 de enero.

La empresa Trenes Argentinos anunció cambios de carácter provisorio en la Estación Morón de la línea Sarmiento con destino a Once. Se trata de una estación clave del medio de transporte que une la Ciudad de Buenos Aires con la zona oeste del Conurbano.

Las alteraciones que regirán desde el próximo domingo 18 de enero responderán a la puesta en marcha de las obras de renovación integral de la parada ferroviaria que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

¿Cuáles son los cambios que se harán en la Estación Morón de la línea de tren Sarmiento?

Desde el domingo 18 de enero, los trenes de la línea Sarmiento con destino a Once comenzarán a detenerse en el andén provisorio emplazado en la Estación Morón, ubicada en la intersección de Sarmiento y Azcuénaga.

Las tareas, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, comprenderán la demolición y reconstrucción de los puntos de espera que cuentan con una separación entre la plataforma. Como parte de la intervención, también se renovarán los accesos y el hall de la estación.

La operadora estatal precisó que, una vez culminadas las tareas en el andén descendente (hacia Once), se comenzará la adecuación de la plataforma con dirección a Moreno. “Los trabajos sobre los andenes demandarán aproximadamente un año en cada sentido”, precisaron a través de un comunicado.

La estación Morón transporta más de 35.000 pasajeros promedio por día, lo que la convierte en la tercera en volumen de usuarios de la línea Sarmiento, luego de Once y Merlo. “La infraestructura cuenta con más de 40 años de antigüedad y presenta falencias estructurales que necesitan de una urgente intervención”, argumentaron desde Trenes Argentinos.