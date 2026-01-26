Figura de Cosquín destruyó a Milei arriba del escenario: "Una rata"

La respuesta del folklore en Cosquín al encuentro de Javier Milei y El Chaqueño Palavecino: "Se cree león y es apenas una rata".

El Festival de Cosquín fue escenario de un picante momento de reclamo contra Javier Milei, luego del show del Presidente junto al Chaqueño Palavecino en Jesús María. El video que se hizo viral y que reavivó internas en el ámbito del folklore.

La segunda luna del Festival de Cosquín tuvo la apertura del poeta Hugo Rivella, coordinador del "Encuentro de Poetas" que se realiza todos los años en el Valle de Punilla, quien recitó unos versos en los que, presuntamente, hizo alusión al presidente Javier Milei. Aunque no dio nombre y apellido, la copla hizo referencia a un "político que se cree león".

El video se hizo viral y muchísimos señalaron que se trató de una crítica a la visita de Javier Milei a Jesús María, donde cantó Amor salvaje junto al Chaqueño Palavecino.

El mensaje de reclamo se dio en un clima tenso para el folklore. Días atrás Javier Milei visitó el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y subió al escenario durante la presentación de El Chaqueño Palavecino. La noticia impactó a los artistas del folklore y en su mayoría expresaron su repudio ante lo ocurrido, adjudicando distintas muestras de desprecio del Presidente a la música popular argentina.

Los versos contra Milei

“Abrir el corazón como si estuviera hecho de pétalos,

y soplarlo sobre el niño inocente.

Soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante,

del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado”.

El comunicado del Chaqueño cuando lo criticaron por su show con Milei: "Lo hice con muchos presidentes"

Tras la poémica que se generó en Jesús María, el Chaqueño Palavecino habló sobre la decisión de convocar al líder de La Libertad Avanza a su show: "Hubo gente que dijo cosas, yo no sé qué ha sido lo malo que hice. Lo hice con muchos presidentes y ya tengo 42 años de carrera en esto, con gobernadores también".

Por último, el cantante concluyó su defensa dando como ejemplo su relación personal con el gobernador de Salta: "A nuestro gobernador (Gustavo Sáenz) le gusta cantar, ¿y qué hacemos?. Traemos una guitarra y cantamos. ¿A quién se le puede negar el canto?". Y sentenció con firmeza: "Hubo gente que no estuvo de acuerdo. Es un problema de ellos, no mío".