El Chaqueño Palavecino se despidió de sus fans y sorprendió a todo el folklore: "Gracias por acompañarnos"

El Chaqueño Palavecino escribió un sentido texto en sus redes sociales.

El Chaqueño Palavecino es uno de los artistas más reconocidos del folklore argentino y por ese motivo causaron repercusión sus recientes declaraciones. El músico escribió un sentido posteo en sus redes sociales, en el que se despidió de todos sus fanáticos.

El intérprete de canciones como La Ley y la Trampa y Amor Salvaje se despidió de sus fans tras su ultimo show del año y contó cuáles son sus expectativas ante su futuro como cantante. "Gracias Salta querida. ¡Qué manera de cerrar el 2024! Ayer nos despedimos del escenario con todo el corazón, vibrando con cada acorde y cada aplauso", comenzó el músico.

"Gracias, mi gente, por acompañarnos en este camino, por cantar con el alma y por hacer de cada show un recuerdo imborrable. ¡Nos vemos pronto! Que el 2025 nos traiga más música, más encuentros y más emociones compartidas", cerró su descargo el cantante de folklore. En el posteo, El Chaqueño recibió muchos comentarios de admiración por parte de sus seguidores: "Te mereces todo el cariño del pueblo querido Cantor !! Compromiso, Responsabilidad, Solidaridad y Simpleza te caracterizan. Que el 2025 sea un buen y bendecido año para Vos", escribió uno de sus fans.

Grilla completa del Festival de Peñas de Villa María 2025

Viernes 7: Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, El “Indio” Lucio Rojas y Los Manseros Santiagueños.

Sábado 8: Luciano Pereyra, José Luis “Puma” Rodríguez, J Mena y Los Palmeras.

Domingo 9: Abel Pintos, Jorge Rojas, Ángela Leiva y Destino San Javier.

Lunes 10: Q’ Lokura, La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo, La Barra y Valentino Merlo.

Martes 11: Luck Ra, La Delio Valdez, La Konga, Emanero y Juli Cardozo.

Jorge Rojas invitó a sus fans a ver su nuevo video

El músico compartió en sus redes un metraje sobre los momentos vividos en el detrás de escena de su extensa gira e invitó a sus seguidores a que lo vieran. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes. Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", comenzó el mensaje de Jorge Rojas hacia sus fans.

El duro descargo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, qué rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en más serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".