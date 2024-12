Dolor absoluto en el folklore por la muerte que golpea a Soledad Pastorutti: "Que injusta"

El doloroso momento que atraviesa Soledad Pastorutti e impactó al mundo del folklore.

Soledad Pastorutti es una de las artistas más reconocidas en la música argentina y en las últimas horas, utilizó sus redes sociales para hacer un conmovedor posteo. La cantante de 43 años causó un gran dolor en el ambiente del folklore por una muerte inesperada que la golpeó de lleno, motivo por el cual fanáticos y colegas del ambiente dejaron sus comentarios.

En horas de la noche del lunes 16 de diciembre, Soledad Pastorutti realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram que emocionó a sus fanáticos. En medio de la recta final de un 2024 que para ella estuvo cargado de recitales y lanzamientos de canciones nuevas, la cantante se encuentra atravesando un doloroso momento.

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo. Que rápido pasa todo. Que injusta se me hace esta despedida", expresó "La Sole" tras la muerte de su abuela. "Nadie podrá reemplazarte nunca. De ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito. Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa", sumó al relato.

Muchos fanáticos dejaron sus comentarios en apoyo a este difícil momento de la cantante. Además, figuras como Marley, Andy Kusnetzoff, Natalia Oreiro, Sofi Martínez, entre otros, también le demostraron su apoyo en redes sociales. "En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será. Voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz. Te amo", concluyó la artista.

El folklore en shock por que pasará con La Sole, Jorge Rojas y Raly Barrionuevo

Los cantantes Soledad Pastorutti, Jorge Rojas y Raly Barrionuevo son figuras indiscutidas del folklore nacional y los amantes de la música se asombraron al conocer que van a presentarse juntos en un recital especial de un grupo muy querido. La reconocida banda Ahyre cierra su año de una manera más que espectacular con un evento en el Estadio Delmi de Salta y los tres mencionados serán invitados de lujo.

La noche especial será el próximo 7 de diciembre, cuando el grupo Ahyre ofrecerá un show que quedará en la memoria de su público. Además, de una puesta en escena de alto nivel, habrá invitados sorpresa de lujo como los mencionados. Y lo más destacado para los presentes es que se hará la grabación en vivo de su próximo disco, por lo cual los asistentes serán parte fundamental.

La banda, formada por Juan José “Colo” Vasconcellos, Hernando “Pony” Mónico, Federico Maldonado y Sebastián Giménez, enfrentará el desafío de su primer estadio con un espectáculo que promete ser su mejor presentación. Además de marca un hito en la carrera de Ahyre, también celebra un año de grandes reconocimientos.

Entre sus logros más destacados están las dos Gaviotas de Plata obtenidas en el Festival de Viña del Mar 2024 por su canción "La Luna" como Mejor Canción y Mejor Intérprete, su nominación a los Premios Gardel 2024 por el disco Eco en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore, un show inolvidable en el Teatro Coliseo y su consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2024.