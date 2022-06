Ahyre, la revelación del momento que plantea una nueva idea de folklore

La banda salteña presenta una propuesta diferente que busca trascender los límites territoriales y generacionales.

Ahyre es una banda folklórica conformada por Juan José "El Colo" Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando "Pony" Mónico, Federico Mandonado y Guido Bertini en la batería. El grupo nació en el 2019 luego de que se diera por terminada la etapa de Los Huayra. Desde ese momento han recorrido un rico camino lleno de éxitos. Recibieron el reconocimiento de "Revelación" en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en el 2020 y el premio Gardel en la terna "Mejor Álbum Grupo de Folklore".

Los cantantes de Ahyre estuvieron en una entrevista exclusiva con El Destape Web donde revelaron cómo nació la banda, cómo viven el proceso de creación de cada una de sus canciones, el trabajo de fusión de otros géneros de América Latina con el folklore y qué los inspira a la hora de componer su música.

-Colo, ¿Cómo nació en tu mente y en tu corazón crear Ahyre después de la disolución de Huayra?

Colo: -No fue sólo una idea personal, fue una idea compartida. Fue una idea que es producto de las mismas vivencias, de las mismas circunstancias que te va presentando la vida. Para los que no saben, tres de nosotros veníamos de Los Huayra, Fede venía de Los 4 de Salta y cuando uno de los chicos de Los Huayra empieza a diagramar su carrera solista, la banda empieza a cerrar el ciclo también. Esas circunstancias provocaron que empecemos a soñar con un nuevo proyecto posterior y que podamos seguir dándole lugar a nuestras inquietudes musicales. A partir de ahí nace Ahyre, seis meses o algo más quizás posteriores a la disolución de Los Huayra. Empezamos a viajar con Ahyre, a viajar en todo sentido. Realmente hoy por hoy es una realidad maravillosa. No tenemos más que agradecerle al camino por la sabiduría de habernos movido un poco y habernos hecho encontrar una nueva casa en este proyecto

-¿Cómo se armó la nueva formación?

Pony: -A partir de la noticia de la disolución de Los Huayra, de saber que no íbamos a continuar y después de un tiempo de estar un poco inestables cada uno, empezamos a pensar en armar un proyecto nuevo, en seguir hacia adelante. Sin lugar a dudas, Fede estuvo presente desde el primer momento en que pensamos en quién podía sumarse, también Guido, que fue la primera persona en la que pensamos. Afortunadamente los dos quisieron, se sumaron y trajeron con ellos la experiencia, el talento, las ganas y la motivación para arrancar un proyecto que en un principio no parecía ser nuevo, pero terminó siendo mucho más interesante y novedoso de lo que por lo menos yo pensaba.

Ahyre con el Premio Gardel.

-Fede, ¿Cómo fue esa llamada, la propuesta, qué sentiste?

Fede: -Bien, muy lindo porque es un grupo que todos los días me sentaba a escuchar y en las guitarreadas cantaba sus canciones. Me acuerdo que estaba en mi casa, yo adentro mío esperaba ese llamado que nunca llegó y dije ‘bueno, seguramente ya está’, o se disolvía, o habían encontrado otro. Y un día, recibo un llamado, era mi amigo El Colo. Quiero creer que se tomaron más el tiempo en realidad. Fue muy lindo porque me llamó y me hizo la propuesta de sumarme, siempre con mucho respeto. Él me decía ‘Vos estás en un grupo, charlalo, pensalo’, yo no fui tan cuidadoso en ese sentido y le decía ‘No quiero pensar nada, yo quiero sumarme’. Pero porque yo ya había trabajado con los chicos en la antigua formación y sabía que se venía algo muy lindo asique fue una sorpresa maravillosa. No sólo para mí, sino para mi familia, quiero aclarar que cuando le comenté a mis viejos y toda mi familia de cantores, realmente se pusieron muy felices porque ellos sentían lo mismo que yo: que había algo muy lindo por delante.

-¿Cómo transitan el proceso de creación de cada una de las canciones?

Colo: -Cada canción es un universo, una película en particular. En el caso de Las Ideas, hemos transitado principalmente por un concepto: el que cruza todo lo que posteriormente sucedió con la producción del audio, del video, con la manera de cantarlo, con lo que queríamos trasladar a través de la música. Ese concepto era el movimiento. El movimiento a partir de las ideas, de las sensaciones, de las perspectivas que cada quien tiene, y que a veces está bueno moverlas un poquito.

A nosotros nos fue pasando en todo el proceso que viene transitando Ahyre, no solamente el creativo, sino la experiencia con la gira, con la grabación, entre nosotros cuatro y con todo el equipo también. Y a partir de ahí el movimiento es lo que nos empieza a sugerir la idea de la letra, de la música, el ritmo de la canción. Es como un mensaje que abarca dos contextos: el contexto interno, el personal, el de pensar, el de sentir y por otro lado el contexto rítmico, musical que es un universo que te propone la canción para bailar. Es una cumbia, medio carnavalito que representa al mapa del continente al que pertenecemos.

Seba, Pony, Fede, Guido y Colo.

-¿Cómo llegan a fusionar diferentes géneros con el folklore?

Seba: -Ahyre sin lugar a dudas es una banda de folklore, y creo que el folklore es mucho más que la guitarra, el bombo, la zamba y la chacarera. El folklore como tal identifica a los pueblos y a las generaciones de los pueblos, entonces necesariamente va a haciendo su camino y va evolucionando. No fueron lo mismo las generaciones de hace 40 años atrás donde la música de esa época también reflejaba cómo era la generación en ese entonces y creo que necesariamente el folklore también va evolucionando y reflejando cómo es cada generación. Hoy vivimos en una realidad en donde todos nos comunicamos con todo y las fronteras son mentales y creo que esta canción, sobre todo desde el videoclip también, es un claro ejemplo de lo parecidos que somos en toda Latinoamérica. Somos un solo continente y es como si fuéramos un solo pueblo.

-La creación artística del videoclip de Las Ideas, lo decidieron entre todos o ¿Cómo lo manejan?

Pony: -En general, desde que comenzamos a hacer videos, que es algo también nuevo para nosotros, es de esta etapa porque antes no teníamos esa costumbre, estamos tratando de darle mucha atención a ese detalle y que las cosas salgan al mismo nivel que la canción, y que todo lo que se genera para que la acompañe de la mejor manera posible.

Por suerte hemos encontrado en este corto tiempo en el cual estamos realizando videos, tanto al principio un chico de Salta, un gran talentoso que vive acá en Buenos Aires, como después a "Emi" Nadal, un salteño muy jovencito y muy talentoso que creemos que ya tiene un sentido de pertenencia con la banda y le pone mucho esfuerzo, mucho laburo y muchas horas a cada video.

Sentimos que de alguna manera está bueno poder transmitirle la recepción que él tiene y la manera positiva de tomar cada idea y de tratar de plasmarla lo mejor posible, que no sé si es algo que a todos los artistas les pasa con la gente que dirige sus videos o si es tan fácil de conseguir. Tratamos de ponerle mucho trabajo a esa parte también para que vaya acorde a la producción de la canción y a la meticulosidad de cada detalle.

Fede, Colo, Seba y Pony.

-A la hora de escribir las canciones, ¿qué los inspira?

Pony: -Muchas cosas. A mí particularmente me pasa, por el modo en el que hemos hecho las canciones con el Colo, primero la melodía. Primero ver qué imagen o qué sensación me trasmite la música y en base a eso intentar sacarla y que quede bien, empezar a armarla. Son ideas al principio y después va tomando forma de canción. Pero creo que no es una sola cosa, a partir de que tu vida va cambiando, evolucionando y vas teniendo familia, hijos y un montón de otras cosas, vas pensando diferente y eso hace parte de tu creación y de tu inspiración para poder hacer algo.

Colo: -En determinadas búsquedas encontrás determinados caminos de composición. Generalmente empezamos por las melodías, la parte musical, la parte armónica y a veces la parte rítmica. Últimamente se nos da por ir detrás del mensaje, son modalidades, formas y técnicas que van apareciendo a medida que vamos aprendiendo. En el caso de Las Ideas, primero fue la idea, valga la redundancia, pero en otras canciones primero fue la melodía, la imagen y el universo que nos representaba esa música y decir ‘esta canción de alguna forma quiere hablar de esto, esta melodía quiere hablar de tal temática’ y a partir de ahí empezar a darle forma. Nos ha pasado también de armar una base. Entrar al estudio sin tener muy claro qué queríamos, pero decir ‘tengo este sonido en donde la batería haría esto, la guitarra haría esto otro, el bajo esto'. Como la intro de Si Te Vas, teníamos la intro, pero no teníamos la canción, pero bueno, era un comienzo, era la punta del ovillo del cual agarrarnos y empezar a desobillar de a poco. Cada canción tiene de alguna manera su camino particular y eso es lo lindo de las canciones, que ninguna es igual a otra porque todas tienen una concepción distinta.

Ahyre.

-¿Qué sienten cuando ven gente de varias edades cantando sus canciones?

Seba: -Es mágico, es difícil de explicar con palabras la sensación y la trascendencia que tiene eso. De pronto canciones que nacieron y tanto disfrutamos tocarlas en la casa del Colo, o en un ensayo y después tener la posibilidad de compartirlo en un concierto con la gente. De pronto ver el nietito que está con sus papás y sus abuelos...es trascendental que un mensaje o una canción pueda borrar las fronteras de las que hablábamos antes y las generacionales.

-¿Cómo definirían a Ahyre?

Fede: -Es que Ahyre es algo, bueno en mi caso particular, es algo tan grande que por ahí en pocas palabras sería complicado. Ahyre hoy en mi vida creo que es casi todo. Es amor, es convivencia, es compartir, es disfrutar, es vivir de lo que amas, es compartir con el público, es un ida y vuelta, es viajar, conocer gente. Ahyre no es sólo la banda o la familia o el staff. Ahyre es conocer gente nueva, es escuchar bandas nuevas, hemos dedicado ensayos a sentarnos a tomar mate y escuchar bandas nuevas, sonidos nuevos. Ahyre yo creo que hoy es eso, un concepto de amor, de vida, de crecer, de avanzar, de moverse como dice la canción. Las Ideas es uno de los representantes más fieles de lo que es Ahyre hoy. Es un todo.

¿Cuándo vamos a poder verlos sobre el escenario en Buenos Aires?

Seba: -Acá en Buenos Aires vamos a estar, afortunadamente, el 17 de Noviembre en el Teatro Ópera nuevamente. Estamos felices de poder volver a Buenos Aires, nos encanta cada vez que tenemos la posibilidad de venir a tocar. Asique este año vamos a tener otra vez la cance.