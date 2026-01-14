Dolor en el folklore: murió un referente del chamamé tras sufrir un ACV

Quemil Yambay tenía 87 años y estuvo internado una semana tras sufrir un ACV

El icónico folclorista paraguayo Quemil Yambay Rodríguez murió en la madrugada de este miércoles 14 de enero. El músico, de 87 años, había estado internado una semana en un sanatorio de Asunción tras haber sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

“Lastimosamente, el tesoro ha perdido su brillo definitivamente. ¡Ahora descansa en paz! ¡Gracias a todos!”, sostuvo su familia al confirmar la noticia de su fallecimiento a través de redes sociales.

Quién era Quemil Yambay, la joya del folklore argentino paraguayo

Nacido el 10 de marzo de 1938 en Tupaorã, departamento de Cordillera, Quemil Yambay era uno de los grandes referentes del folklore paraguayo tradicional en toda la región. Con más de 50 años de trayectoria logró dejar un legado importante en la música con canciones como Lidia Mariana y Mokoi Guyra’i.

El músico lograba combinar canto, composición y una interpretación única que durante años lo llevaron a subirse a escenarios nacionales e internacionales. Además de su canto, era conocido por imitar sonidos de animales, un sello distintivo que lo hizo inolvidable para varias generaciones. Incluso, la UNESCO le dio el título de Tesoro Humano Vivo.

En los años '60 Yambay fundó el grupo Los Alfonsinos con quienes grabó numerosos discos y popularizo grandes clásicos como Areko cuatro kuña y A mi pueblito.

A sus 43 años perdió la visión durante una operación que salió mal, pero eso no le impidió seguir haciendo música, sino que pasó por escenarios regionales e internacionales. Fue homenajeado en la XIII edición del Festival Nacional del Chipá en 2013 y pasó por Nueva York en 2016.

En octubre de 2017, a los 79 años, decidió retirarse de los escenarios y brindó un concierto de despedida llamado El Último Sapukái, en Ypacaraí.

¿Qué le paso a Quemil Yamabay?

El folclorista había sufrido su primer ACV en 2021, que lo dejó con secuelas y dificultades para moverse. Desde aquel momento su salud entró en deterioro, tuvo otros episodios y volvió a tener otro ACV a comienzos del 2026.