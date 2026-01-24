Cosquín 2026: quiénes tocan hoy sábado 24 de enero y dónde ver los shows en vivo

Del 24 de enero al 1° de febrero, la ciudad de Cosquín se inundará de los mejores folkloristas nacionales, como ya es tradición. Este sábado 25 de enero, primer día del evento, que más que un festival es una fiesta del folklore, contará con la participación de grandes artistas. A continuación compartimos la grilla para este día y dónde ver en vivo los shows del Cosquín 2026.
Grilla Cosquín 2026: quiénes tocan el sábado 24 de enero
El primer día del Cosquín 2026, o como se conoce tradicionalmente, primera luna, promete ser una verdadera fiesta. En esta fecha se reunirán bajo un mismo escenario artistas que hacen de la escena popular un orgullo a nivel nacional e internacional. A continuación la grilla completa de la primera luna del Cosquín 2026:
- Christian Herrera
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Wara Calpanchay (Solista Vocal Pre-Cosquín 2026)
- Trinar (Conjunto Vocal Pre-Cosquín 2026)
- Delegación de Santa Fe
- Cacharpaya (Los Duarte, Emilio Morales, Silvana Casavalle, Kimsa Juy, Maxi Acosta, Laura Gómez Weizz y Agistín Toro)
Dónde ver en vivo los shows de Cosquín 2026
Todos los shows del Cosquín 2026, no únicamente los de la primera luna, se podrán seguir en vivo a través de la TV Pública. Como ya es tradición, desde hace décadas la señal nacional emite los diferentes festivales folklóricos que se desarrollan durante enero y febrero de cada año. Además, el festival se podrá ver de manera online a través de YouTube y la página oficial de Cosquín.
Cosquín 2026: uno por uno, los artitas que se presentan en cada luna
El Cosquín 2026 contará con nueve lunas, que se desarrollarán entre el 24 de enero y el 1° de febrero. En esta edición 66°, los artistas que se presentarán, dependiendo de la luna, serán los siguientes:
Segunda luna
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Gerez - Coliluan (Pareja de Baile Estilizado Pre-Cosquín 2026)
- Delegación de Brasil
Tercera luna
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Dúo Marcos - Batallanos (Conjunto Instrumental Pre-Cosqín 2026)
- Nicolás Robles (Solista de Malambo Masculino Pre-Cosqín 2026)
- Delegación de Uruguay
Cuarta luna
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Gualicho
- Lucio “El Indio” Rojas
- La Sajuriana (Conjunto de Malambo Pre-Cosquín 2026)
- Madera Mineral (Dúo Vocal Pre-Cosquín 2026)
- Delegación de Bolivia
- Delegación de Santiago del Estero
Quinta luna
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana (Mercedes Un Grito en la Voz)
- Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Ballet Sumampa (Conjunto de Ballet Folklórico Pre-Cosquín 2026)
- Damián Lemes (La Yuyera, Canción Inédita Pre-Cosquín 2026)
- Delegación de Córdoba
Sexta luna
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Las Voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba)
- Ceibo
- Los Tekis
- Francisco Santarén (Solista Vocal Pre-Cosquín 2026)
- Delegación de Japón
Séptima luna
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez y Pachi Herrera)
- Natalia Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Trinidad Orellano (Solista de Malambo Femenino Pre-Cosquín 2026)
- Matías Hermosilla (Solista Instrumental Femenino Pre-Cosquín 2026)
- Delegación de Paraguay
Octava luna
- Juntos La Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad (30 Años)
- González - Flores (Pareja de Baile Tradicional Pre-Cosquín 2026)
- Cacharpaya (Lucas Cáceres, Raza y Barro, Magali Gómez, Julián Oderiz, Melina Cabocota, Sacheros Dúo y Rodolfo Salar)
Novena luna
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos Of The Pampa
- Milo J