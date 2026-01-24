Cosquín 2026: quiénes tocan hoy sábado 24 de enero y dónde ver los shows en vivo.

Del 24 de enero al 1° de febrero, la ciudad de Cosquín se inundará de los mejores folkloristas nacionales, como ya es tradición. Este sábado 25 de enero, primer día del evento, que más que un festival es una fiesta del folklore, contará con la participación de grandes artistas. A continuación compartimos la grilla para este día y dónde ver en vivo los shows del Cosquín 2026.

Grilla Cosquín 2026: quiénes tocan el sábado 24 de enero

El primer día del Cosquín 2026, o como se conoce tradicionalmente, primera luna, promete ser una verdadera fiesta. En esta fecha se reunirán bajo un mismo escenario artistas que hacen de la escena popular un orgullo a nivel nacional e internacional. A continuación la grilla completa de la primera luna del Cosquín 2026:

La primera luna tendrá lugar este sábado 24 de enero.

Dónde ver en vivo los shows de Cosquín 2026

Todos los shows del Cosquín 2026, no únicamente los de la primera luna, se podrán seguir en vivo a través de la TV Pública. Como ya es tradición, desde hace décadas la señal nacional emite los diferentes festivales folklóricos que se desarrollan durante enero y febrero de cada año. Además, el festival se podrá ver de manera online a través de YouTube y la página oficial de Cosquín.

Cosquín 2026: uno por uno, los artitas que se presentan en cada luna

El Cosquín 2026 contará con nueve lunas, que se desarrollarán entre el 24 de enero y el 1° de febrero. En esta edición 66°, los artistas que se presentarán, dependiendo de la luna, serán los siguientes:

Primera luna

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Wara Calpanchay (Solista Vocal Pre-Cosquín 2026)

Trinar (Conjunto Vocal Pre-Cosquín 2026)

Delegación de Santa Fe

Cacharpaya (Los Duarte, Emilio Morales, Silvana Casavalle, Kimsa Juy, Maxi Acosta, Laura Gómez Weizz y Agistín Toro)

Segunda luna

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Gerez - Coliluan (Pareja de Baile Estilizado Pre-Cosquín 2026)

Delegación de Brasil

Tercera luna

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Dúo Marcos - Batallanos (Conjunto Instrumental Pre-Cosqín 2026)

Nicolás Robles (Solista de Malambo Masculino Pre-Cosqín 2026)

Delegación de Uruguay

Cuarta luna

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Gualicho

Lucio “El Indio” Rojas

La Sajuriana (Conjunto de Malambo Pre-Cosquín 2026)

Madera Mineral (Dúo Vocal Pre-Cosquín 2026)

Delegación de Bolivia

Delegación de Santiago del Estero

Quinta luna

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana (Mercedes Un Grito en la Voz)

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul, Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Ballet Sumampa (Conjunto de Ballet Folklórico Pre-Cosquín 2026)

Damián Lemes (La Yuyera, Canción Inédita Pre-Cosquín 2026)

Delegación de Córdoba

Sexta luna

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Las Voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba)

Ceibo

Los Tekis

Francisco Santarén (Solista Vocal Pre-Cosquín 2026)

Delegación de Japón

Séptima luna

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez y Pachi Herrera)

Natalia Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Trinidad Orellano (Solista de Malambo Femenino Pre-Cosquín 2026)

Matías Hermosilla (Solista Instrumental Femenino Pre-Cosquín 2026)

Delegación de Paraguay

Octava luna

Juntos La Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad (30 Años)

González - Flores (Pareja de Baile Tradicional Pre-Cosquín 2026)

Cacharpaya (Lucas Cáceres, Raza y Barro, Magali Gómez, Julián Oderiz, Melina Cabocota, Sacheros Dúo y Rodolfo Salar)

Novena luna