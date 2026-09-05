Flavita Banana, la humorista gráfica, en el FAH!

{{{htmlAmp}}}

En el marco del Festival Argentino de Historietas, mejor conocido en el mundo comiquero como FAH!, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, Flavita Banana participará de un conversatorio de Humor Gráfico Feminista: ¨¿Qué se disputa en el humor en épocas de fascismo?¨ La charla será hoy sábado 5 de septiembre, en el Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo a las 18:30 horas, y también participarán la artistas Alejandra Lunik y Agustina Casot, con la moderación de la divulgadora Melisa Sabaris. Además de tener su propio espacio de firmas en el día de hoy a las 15 horas, mañana domingo dará un taller de viñetismo: ¨Gimnasio Mental¨¨, de 17 a 18:30 horas en el espacio del SUM del Rojas.

Pero, para quienes no la conocen, ¿quién es Flavita Banana?

Con El Destape Web, conversamos con ella y pudimos repasar un poco su trayectoria y su perspectiva feminista y activista desde su trabajo en las viñetas.

Flavita Banana, nacida en Oviedo (Asturias) en 1987, estudió Artes y Diseño y el ciclo de Ilustración, ambos en la Escola Massana de Barcelona, ciudad donde reside actualmente. Ha colaborado con la revista S Moda, Orgullo y Satisfacción y Revista Mongolia. Desde 2021, publica regularmente sus viñetas en días alternos (día sí día no) en el Diario El País.

En el 2016 ilustró Curvy, de Covadonga D'lom, en editorial Lumen y, en solitario ha publicado varios libros recopilatorios de su trabajo:: Las Cosas del Querer (Lumen, 2017), Archivos Estelares (¡Caramba!, 2017), Archivos Cósmicos (¡Caramba!, 2019), Archivos Espæciales (¡Caramba!, 2020), Archivos Lunares (¡Caramba!, 2022) y Archivos Expiatorios (¡Caramba!, 2025).

En 2018 recibió el premio Gat Perich de humor gráfico, en 2021 el premio Gràffica y en 2023 los premios Elgar y Mingote.

Si bien Flavita tiene una carrera sin dudas muy prolífera en el ámbito del humor gráfico, según nos comentó, tiene grandes espectativas por su participación en el FAH!, porque, para ella, ¨si el humor es un mineral o un elemento, la mina es Argentina¨. Además del festival, también participará de la Feria de Arte Impreso y Autoedición del 2do Festival Femiñetas, que se desarrollará el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural Parque de España, en ciudad de Rosario,

Cuando le preguntamos sobre su trabajo, se identificó como ¨viñetista¨. Para ella, o que hace actualmente en El País, es lo que le gusta hacer y una evolución a lo largo de los años: ¨La frecuencia tan alta de entrega no te da para darle muchas vueltas a lo que quieres hablar, tienes que enviarlo ya. Trabajo en papel, así que hay un cierto tiempo de producción, de escaneo y de retoque. Entonces, voy más al grano. A estas alturas, ya tengo el cerebro súper entrenado. A veces me cuesta explicar el proceso de cómo se me ocurren las ideas porque lo hago como quien respira¨.

Según nos comentó, los temas que toca en sus viñetas hoy en día, tienen que ver con su forma de pensar: ella se define como ¨casi de izquierda radical¨, porque para ella hay ¨cosas que me parecen obvias y que tienen que cambiar¨, como por ejemplo, los problemas ambientales, la inteligencia artificial, y la adicción a los celulares y a las redes sociales, y las viñetas son ¨un espacio para hablar de ello¨.

Al hacer una retrospectiva de su trabajo, señaló que antes quizás le importaban otros temas, aunque admite que también le costaba más porque pensaba que eran espacios que no le correspondían: ¨Eso es muy típico en nosotras: muchas veces pensamos que no tenemos por qué hablar de ciertos temas: ¨Hablamos de ser mujer, del cuerpo, de las relaciones, de las no relaciones, del desamor, de ser madre o no poder serlo, de la menopausia, de la regla. Ese es nuestro espacio seguro, y que todos los demás del mundo son para ellos. Un día tuve que sacudirme la cabeza y decir: yo opino de muchas otras cosas¨.

Si bien hoy reivindica hablar de cualquier tema en sus viñetas, al ilustrar Curvy, admite que se dio ¨cuenta de la responsabilidad que tenía al dibujar. ¿Qué aspecto le das a una persona gorda? ¿La dibujas comiendo? El libro iba como una celebración, para quitarle importancia y querernos todos como somos¨. Ese libro fue su puerta de entrada al mundo editorial. Luego Lumen le pidió su primer libro compilatorio como artista integral: Las Cosas del Querer, el cual considera basta ¨autorreferencial¨ y de ¨ser mujer, soltera, sin hijos y feminista¨. De ahí empezó a abrirse y ¨a hablar de todo¨.

En cuanto a su trabajo en Diario El País, puesto que hace prácticamente viñeta diaria, nos comentó que opta por personajes sencillos: ¨Hay poco detalle. No tienen ojos, no hay color. Por ejemplo, si tengo que dibujarle pelo a un hombre, generalmente lo hago calvo para ahorrar tiempo¨. El proceso es un dibujo a mano alzada que luego digitaliza para hacer ajustes.

Según nos contó, considera que si bien sus viñetas no son de lo que llama ¨actualidad rabiosa¨, sí son temas en boga. De hecho, cuando las publica en Instagram, generalmente propone un texto de reflexión en los pie de foto y se genera bastante discusión en comentarios por el tipo de temáticas: ¨La gente quiere comentar, entra en debates y, a veces, se montan unas peleas monumentales¨.

¿Qué será del futuro de Flavita Banana? Cuando le preguntamos si se imagina algún día ir por el lado de la novela gráfica, por ahora nos comentó que no por lo que significa hacer viñeta diaria: ¨No tengo tiempo para hacer. Esto es continuo: no hay vacaciones, no paro nunca durante el año¨. Sin embargo, no descarta dedicarse a alguna otra cosa en algún momento, como escribir porque piensa que hoy su ¨trabajo está más cerca de las ideas que del dibujo¨.

Si te gustan las viñetas de Flavita Banana, no te pierdas el FAH! este fin de semana, porque es una excelente oportunidad de conocerla y acercarte a su trabajo.