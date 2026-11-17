La temporada de verano 2026/2027 en Mar del Plata sumará una nueva apuesta teatral de gran despliegue escénico. Flavio Mendoza y Ariel Diwan presentan “7 Auras”, un espectáculo que tendrá su estreno el viernes 25 de diciembre en el Arena Mar del Plata, ubicado en la esquina de avenida Luro y San Juan.

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Con Mendoza como protagonista y director, la propuesta buscará sorprender al público a través de una combinación de danza, acrobacia y canto, con una puesta en escena que incorporará un escenario hidráulico y un importante despliegue tecnológico y técnico. La coreografía estará a cargo de Facundo Mazzei, quien acompañará el desarrollo artístico de esta nueva producción.

El espectáculo tendrá funciones de martes a domingo y se perfila como una de las propuestas de entretenimiento para quienes elijan Mar del Plata durante las vacaciones de verano. La producción está a cargo de Ariel Diwan, mientras que el elenco reúne humoristas, bailarines, acróbatas y cantantes.

Quiénes integran el elenco de 7 Auras

La obra contará con la participación de los humoristas Nazareno Mottola y Marina Laura Castillo. El cuerpo de baile estará integrado por Fiorella Giménez, Soledad Bayona, Yasmín Sabrina Manuele, Stefano Gianni Oliverio, Javier Matías Cersosimo, Erik Omar Ferreyra, Georgina Magali Seva, Alejo Montenegro, Julieta González, Chiara Sofía Ferrari del Sel, Victoria Domínguez Tuchi y Quimey Malén Franco.

La temporada de verano 2026/2027 en Mar del Plata sumará una nueva apuesta teatral de gran despliegue escénico.

En el segmento de acrobacia participarán Tomás Persico, Eduardo Armando Martell, Agustina Estarli, Chaco Fontana, Nahuel Leonardo Bossi, Lautaro Nehuen Russo, Noam Ezequiel Moscoso Zúñiga, Leandro Luján, Tatiana Sisul Hess, Rodrigo Alejandro Farías y Flavio Ezequiel Lilli. Por su parte, las voces estarán a cargo de Matías Marastoni y Ana Victoria de Vincentiis.

Cómo comprar entradas para 7 Auras en Mar del Plata

Las entradas para “7 Auras” ya se encuentran a la venta a través del sitio oficial de Arena Mar del Plata. El espectáculo debutará el 25 de diciembre de 2026 y tendrá funciones de martes a domingo en el espacio ubicado en avenida Luro esquina San Juan.