Final explicado de "La escalera": qué pasó con Michael Peterson

Colin Firth y Toni Collette en "La escalera". (Crédito de foto: HBO)

La miniserie de HBO Max, La Escalera revive uno de los casos criminales más enigmáticos de la historia reciente de Estados Unidos. Protagonizada por unos magistrales Colin Firth y Toni Collette, la trama se sumerge en la vida de Michael Peterson, un escritor de novelas bélicas y aspirante a político cuya vida se desmorona la noche de diciembre de 2021 cuando encuentra a su esposa, Kathleen, desangrada al pie de la escalera de su mansión en Carolina del Norte.

Lo que Michael describe como un trágico accidente doméstico se convierte rápidamente en una acusación de asesinato, desatando una batalla legal y mediática que duró más de quince años y que puso bajo la lupa los secretos más profundos de una familia aparentemente perfecta.

El final explicado de "La escalera"

El desenlace de la serie no ofrece el alivio de una realidad absoluta, sino que se inclina por la ambigüedad moral. En el último episodio, tras años de cárcel, juicios anulados y el descubrimiento de negligencias en el laboratorio forense estatal, Michael Peterson decide aceptar el recurso legal que le permite declararse culpable ante la ley, manteniendo formalmente su inocencia, para dar por cerrado el caso y evitar un nuevo juicio que podría devolverlo a prisión.

El final explica que la justicia no siempre busca la "verdad", sino una resolución técnica. La serie cierra con un Michael envejecido, solo, en su nuevo departamento, sentándose en el borde de su cama. Es un final agridulce: recupera su libertad física, pero queda preso de la sospecha perpetua y del alejamiento de parte de sus hijos. La narrativa sugiere que, independientemente de si la golpeó con un atizador o si ella cayó accidentalmente, la vida como la conocían, se desvaneció.

"La escalera", una serie basada en un caso real. (Crédito de foto: HBO)

¿Qué pasó con Michael Peterson?

En la vida real, Michael Peterson tiene hoy 82 años y vive en Durham, Carolina del Norte. Tras quedar en libertad en 2017 gracias a la mencionada alegación, se mudó a un condominio de dos habitaciones (evitando las casas con escaleras, según sus propias palabras). Publicó dos libros de memorias sobre el caso y su paso por la cárcel, cuyas ganancias destinó a organizaciones benéficas para evitar problemas legales con la familia de Kathleen. A pesar de los años y de las múltiples teorías, Peterson sostiene firmemente su inocencia, aunque el estigma del caso lo acompañará hasta el final de sus días.