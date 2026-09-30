Filósofía mutante: un curso sobre la obra de Horacio González en el Abasto

El pensamiento de Horacio González se mantiene con vigencia en el debate político y cultural argentino. Desde la actualidad que tienen los pensadores cercanos a su obra como María Pía López o Eduardo Rinesi, hasta los temas que fueron eje en el pensamiento gonzaliano, como puede leerse en su última obra Humanismo, impugnación y resistencia. En el mes de octubre comienza una propuesta que invita a sumergirse en la complejidad de su pensamiento. El docente de filosofía Diego Singer dictará el taller presencial “Horacio González: Filosofía mutante”, un espacio de lectura crítica sobre uno de los ensayistas clave de la cultura argentina contemporánea.

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El curso se desarrollará durante los cuatro sábados de octubre, en el espacio JJ Circuito Cultural, ubicado en el Abasto.

Un recorrido por la dialéctica y la metamorfosis

La actividad tendrá como eje central la obra La crisálida. Metamorfosis y dialéctica, publicada por la editorial Colihue. En palabras de Singer, el objetivo es abordar "una lectura completa y atenta de una obra en la que la mutación filosófica es, a un tiempo, objeto y praxis".

El taller propone explorar aquellas formas que cambian y lo que ya no puede permanecer idéntico a sí mismo, trazando líneas que van desde el Gregorio Samsa de Franz Kafka hasta las historias mitológicas de Ovidio. Se trata de contraponer el modo narrativo de las metamorfosis con la dialéctica hegeliana como lógica del devenir.

Beneficio para los asistentes:



Para quienes se sumen al taller, tendrán la posibilidad de adquirir el ejemplar de La crisálida con un descuento exclusivo.