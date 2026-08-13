Fiah Miau despide Pussy In Boots: “No quiero que me encasillen nunca”.

La artista argentina cierra la etapa de Pussy In Boots, el disco debut que terminó de consolidar su universo artístico, con un show especial el 22 de agosto en Maquinal. En diálogo con este medio, habla sobre su transformación, la presión de desaparecer y reaparecer en tiempos de inmediatez, el personaje de la gata y lo que viene: una nueva etapa que, según anticipa, funcionará como una precuela de su historia.

Fiah Miau construyó su identidad artística alrededor de una premisa difícil de encasillar. Música, performance, moda, teatralidad, erotismo y una estética felina conviven dentro de un proyecto que encontró en la escena alternativa y nocturna de Buenos Aires un territorio propio. Desde sus primeros lanzamientos hasta Pussy In Boots, su álbum debut publicado en 2025, la artista fue construyendo un universo que excede las canciones y se completa arriba del escenario.

El disco, compuesto por diez tracks y con colaboraciones de artistas como Six Sex, Chita y roro, consolidó esa identidad y llevó a Fiah a profundizar una narrativa basada en las múltiples vidas de una gata. Ahora, esa etapa llega a su final. El próximo 22 de agosto, en Maquinal, la artista realizará el show despedida de Pussy In Boots, una fecha que marcará el cierre de un ciclo y el comienzo de otro.

Pero lejos de significar una desaparición definitiva, Fiah Miau prepara una transformación. Después de un período de bajo perfil y de su regreso a los escenarios, la artista promete dejar atrás una versión de sí misma para abrirle la puerta a una nueva historia. Y aunque todavía prefiere mantener varios detalles bajo secreto, hay algo que sí adelanta: la gata no desaparece por completo.

La nueva era de Fiah Miau

-Pussy In Boots fue el disco que consolidó tu identidad artística. ¿Qué sentís que cambió en vos desde que lo publicaste hasta hoy, al punto de decidir despedir esta etapa?

-Muchísimas cosas cambiaron. Sobre todo mi manera de ver las cosas y de llevarlas a cabo. Me siento mucho más establecida, por eso estoy muy agradecida con este disco por haberme dado esa claridad. Voy a extrañar a mi primer hijo.

-Después de un tiempo de ausencia y de una vuelta muy comentada en Niceto, ¿cómo viviste ese proceso de desaparecer y reaparecer?

-Ese proceso es fuerte siempre, sobre todo en un momento donde tenés que estar al tanto de todo y ser contemporáneo porque el trabajo mismo te lo exige. No sé si está tan bueno. O sea, yo no siento que desaparezca, simplemente estoy creando desde adentro, pero sí entiendo que para la gente es desaparecer. Sobre todo porque hay una presión de cuándo viene lo nuevo, cuándo saco algo o cuándo hago otro show.

-¿Sentís que era algo necesario para la evolución del proyecto?

-100% siento que todo lo que sucede conviene. Es verdad que tardo en ver las cosas de esta manera, pero ahora, con un poco más de perspectiva, entiendo que sí. Que tomarse tiempo para las cosas es fundamental.

La relación entre los tiempos de creación y la velocidad de consumo es, de hecho, un tema que la artista ya había planteado en entrevistas anteriores. Tras el lanzamiento de su primer álbum contó que le sorprendió que, apenas unos meses después de publicar un trabajo que le había llevado años construir, el público ya estuviera preguntando por el siguiente disco. Esa experiencia la llevó a valorar todavía más el proceso creativo.

-En tus shows la música convive con la moda, la performance y el teatro ¿Cómo construís ese universo y qué tan importante es para vos que el público viva una experiencia más allá del recital?

-Siento que eso que acabás de decir es todo. Es algo muy mío y que me identifica mucho, querer que el público viva una experiencia más allá del recital o del show. Porque realmente esa es mi búsqueda desde el minuto cero. Nada me divierte más que dejar a todos con la boca abierta y que no se esperen lo que sucede en el show. También me gusta mucho que sean parte, interactuar con el público, charlar, mirar sus caras. Es un momento mágico.

Esa concepción del espectáculo como una obra integral aparece también en la construcción de sus presentaciones. En una entrevista reciente, Fiah definió sus shows como una experiencia en la que hay un fuerte trabajo de ensayo y un equipo detrás de escena, con la intención de que el público sienta que está dentro de una película. Su recorrido en vivo incluyó escenarios como Lollapalooza, Niceto, Luna Park y Ciudad Emergente, entre otros.

-Anunciaste que esta será la última vez que el público podrá ver a la “gata” tal como la conoció ¿Qué significa simbólicamente dejar ir ese personaje y qué podés adelantar sobre la nueva etapa que se viene?

-Siento mucha nostalgia de dejarla ir. Pero para no spoilear tanto voy a decir que quizás no se va del todo, pero se transforma. Lo que se viene es una precuela a la gata. El por qué quiso ser gata y cómo lo hizo.

La despedida llega después de una etapa en la que la figura felina funcionó como mucho más que una estética. Desde el nombre artístico hasta el concepto del álbum, los gatos atraviesan el proyecto de Fiah desde sus comienzos. La propia artista contó que llegó a tener 17 gatos al mismo tiempo y que esa fascinación está presente en su vida desde la infancia.

Fiah Miau durante la presentación de Pussy In Boots en Niceto.

En Pussy In Boots, esa obsesión se convirtió en narrativa, el álbum explora las distintas “vidas” de la artista y mezcla pop, electrónica y sonidos vinculados a la cultura rave. Ahora, la historia parece retroceder para explicar el origen de ese personaje.

-La escena alternativa argentina está viviendo un momento de mucha diversidad ¿Dónde sentís que encaja Fiah Miau dentro de esa escena y qué creés que aporta tu propuesta que hoy no encuentra el público en otros proyectos?

-Siento que encaja por varios lados y al mismo tiempo por ninguno. O sea, es muy ambiguo porque si hay algo que quiero que sea mi sello es el de no etiquetarme y hacer arte. Que la música, junto con la performance, los videos y los shows, sean uno. Entonces me gustaría hacer arte y ese arte puede ser de miles de maneras, de miles de géneros, de miles de estéticas. La gente se olvida de que el arte y las creaciones son el espejo de uno mismo y por eso tienen esa sensibilidad. Al encasillar a un artista en un concepto único que debería perseguir por determinada cantidad de tiempo le están cortando las alas. Yo no quiero que eso me pase nunca. Y por eso siento que es distinto a otros. Porque la mayoría busca encajar en alguna de todas esas etiquetas. Y yo, genuinamente, no.

Esa búsqueda de libertad aparece como una constante en su recorrido. Fiah comenzó a publicar música en la escena porteña alrededor de 2021 y pasó por sonidos vinculados al neoperreo, la electrónica, el pop y la música dance antes de llegar al universo de Pussy In Boots. En su catálogo más reciente también aparecen trabajos como “DAME SHOW” y “School of Kittens”, mientras que Spotify registra “GATA FINA”, colaboración con la artista portuguesa ØTTA, entre sus lanzamientos más recientes.

Una despedida que también es un comienzo

El 22 de agosto, Fiah Miau volverá a Maquinal para despedir Pussy In Boots y a la versión de sí misma que construyó alrededor de ese álbum. La fecha fue anunciada como el cierre definitivo de esta era, con una puesta que volverá a combinar música, performance, moda y teatralidad. Sin embargo, en su caso, despedirse no parece significar abandonar. Más bien, transformar. La gata que durante años fue el centro de su universo podría cambiar de forma para contar su propia historia desde el comienzo.