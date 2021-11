Festival de Cine de Mar del Plata: 3 películas imperdibles para no pasar por alto

Documentales, dramas, películas de suspenso e historias disparatadas para ver de forma presencial y online en el marco de la 36ta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La 36ta. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata tendrá un formato híbrido, combinando la modalidad presencial y el acceso por streaming para todo el país de casi toda la programación del certamen, además de las charlas con maestras y maestros, mesas redondas, homenajes y premiaciones. Guía de recomendados para disfrutar en forma online y presencial.

Atlas

Dirección: Guadalupe Gaona , Ignacio Masllorens

Competencia Argentina

Online: Lunes 22

Sinopsis: En 1899, el neurobiólogo alemán Christofredo Jakob llega a nuestro país para realizar sus investigaciones en el Hospital de las Alienadas. Más de un siglo después, en un pabellón semiabandonado del (ahora) Hospital Moyano, los vestigios de aquella experiencia aparecen en forma de cerebros y cabezas conservados en formol, animales disecados y las fotografías de las internas que habitaron el hospital. A partir del archivo y las memorias de su nieta Cuqui, Atlas reconstruye la obra de Jakob en Argentina, invoca los espectros de esa Buenos Aires positivista, ambiciosa y cruel del 1900, y los lleva al encuentro de un presente más humano pero también más limitado, con edificios derruidos que solo parecen sostenerse por el tremendo esfuerzo de sus trabajadores.

Matar a la Bestia

Dirección: Agustina San Martín

Competencia Argentina

Online: Lunes 22

Sinopsis: Arrastrando su valija por un camino de tierra roja, Emilia llega al albergue que regentea su tía, en la frontera entre Argentina y Brasil. Su madre ha muerto y su hermano, de quien hace rato no hay noticias, está por ahí en algún lugar. Nadie le da la bienvenida: a su tía no le interesa la familia, y se dice que en el pueblo acecha una bestia terrible que podría ser la encarnación de un hombre maligno que se ensaña en particular con las mujeres. Los hombres se arman para ir a buscarla. Pero las mujeres no parecen asustadas: en ellas se percibe,una fuerza subterránea que late al calor pegajoso de la selva. Una frontera no es más que una línea que cualquiera puede cruzar.

La luna representa mi corazón

Dirección: Juan Martín Hsu

Competencia Argentina

En sala: Lunes 22 16:30 hs., Paseo Aldrey (Sala Aldrey 1)

Online: Lunes 22 / Martes 23 / Miércoles 24

Comentario crítico:

En 2012 Juan Martín Hsu viaja a Taiwán, en compañía de su hermano, a reencontrarse con su madre. Lo carcomen las preguntas sobre el asesinato de su padre, también migrante taiwanés, en Argentina. Obtiene respuestas vagas pero se lleva una sorpresa al descubrir que en su madre, una mujer en apariencia fría y distante, hay un foco de investigación mucho más atractivo. Indagándola se topa con una mujer sin temor a abrirse y contar sus verdades, marcadas por un escenario de lucha contra el desarraigo y el machismo. Pasan los años y en 2019 Hsu vuelve a Taiwan para reencontrarse con su madre y terminar de reconstruir su historia. El relato y sus protagonistas crecen frente a los espectadores, que comparan las temporalidades sintiéndose parte del vínculo sanguíneo. La Luna representa mi corazón se pregunta qué es una familia y para ello no escatima en charlas, desencuentros y reflexiones, entre hits del rock nacional cantados en chino.

A medida que las intimidades familiares van aflorando, uno entiende los recovecos emocionales de los personajes y logra cultivar la simpatía por ellos, seres rotos que se necesitan (aunque no lo digan muy a menudo) para sanar sus problemas. Uno de los secretos trascendentales de esta familia está ligado a los motivos que los llevaron a irse de Taiwan hacia Argentina (arco ligado a la historia política de ambas naciones); el otro gira en torno a la extraña muerte de la figura paterna del cineasta.

Lo que sí es objetable y -en opinión de quien escribe- corta todo clima íntimo que se haya construido son las escenas de ficción que, como injertos sin demasiada razón de ser, se cuelan en el documental. Durante esos pasajes torpes La luna representa mi corazón pierde potencia y la atención de quien la disfruta atentamente. Bien podrían eliminarse del metraje para lograr una experiencia más armoniosa.