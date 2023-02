Murió Raquel Welch, ícono de la década dorada de Hollywood

La reconocida actriz que brilló en la década dorada del cine falleció en la ciudad de Los Ángeles, según consignó un comunicado de prensa.

La actriz estadounidense Raquel Welch murió este miércoles a las 82 años en la ciudad de Los Angeles a causa de "una breve enfermedad", según informó su representante, Stece Sauer, en un comunicado.

Welch, estandarte de la denominada 'Época de Oro de Hollywood', dio el salto a la fama en la década de los '60 al protagonizar películas como One Million Years B.C, Fantastic Voyague, o un pequeño papel en El Trotamundos, protagonizada por Elvis Presley, según recogió CNN. Ya en 1975 se alzó con el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical por su papel en Los tres mosqueteros, adaptación de la obra homónima del dramaturgo francés Alexandre Dumas.

Aunque Welch sólo tenía unas pocas líneas de diálogo en Un millón de años antes de Cristo, las imágenes de su memorable aparición en un bikini de piel la convirtieron en un símbolo sexual mundial. "Su carrera abarcó más de 50 años protagonizando y apareciendo en más de 30 películas y 50 series de televisión (...) Estuvo involucrada en una exitosa línea de pelucas", añadió Sauer en el mencionado comunicado.

En su larga trayectoria de trabajos en la industria del entretenimiento, Welch fue la primera mujer en tener un rol protagónico en una película de género western con la clásica Hannie Caulder, la vengadora (1971). Este papel sirvió de inspiración para que el cineasta Quentin Tarantino creara, décadas más tarde, Kill Bill (2003). En sus últimos años activa, la actriz participó en un par de películas para la televisión como fueron House of Versace (2013) y The Ultimate Legacy (2015). También, en 2010 publicó su libro de memorias llamado Raquel: Beyond the Cleavage.

Las declaraciones de Raquel Welch sobre su pasado como símbolo sexual del cine de los '60

Aunque nunca renegó de su carrera, la actriz sí se refirió a su pasado como "símbolo sexual" del cine de los '60 en declaraciones a la prensa y declaró tener "sentimientos encontrados". "Disfruto el hecho de que me celebraron en esa capacidad. Sin embargo, era limitante. Pero la verdad del asunto es que debido a que mi aspecto era un poco exótico, nunca me iban a elegir para todos los papeles que me gustaría", precisó en una entrevista.