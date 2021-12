Murió la escritora y activista feminista bell hooks

A los 69 años murió la escritora y activista estadounidense bell hooks (seudónimo de Gloria Jean Watkins), autora de "¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo", un libro emblemático que analiza el impacto histórico del sexismo y el racismo recorriendo la historia del feminismo negro a través de la influencia de los medios de comunicación y del sistema educativo en la representación de la mujer negra.

La noticia fue confirmada por su sobrina Ebony Motley, quien aseguró que la intelectual estaba en su casa de la ciudad de Berea acompañada por amigos y familiares.

Nacida en 1952 en Hopkinsville, una pequeña ciudad de la comunidad de Kentucky, hooks se licenció en literatura inglesa en la Universidad de Stanford en 1976 y más tarde hizo un doctorado en la Universidad de California pero fue en este libro publicado por primera vez en inglés hace 40 años y recién en 2021 traducido al español, en el que encontró el tono y el eje de la que sería su producción intelectual, también integrada por "El feminismo es para todo el mundo".

"¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo" es el primer libro de la autora feminista y activista que decidió firmar en minúscula y a partir de una combinación de los nombres y apellidos de su madre y su abuela. Dedicado precisamente a su madre, este trabajo fue publicado originalmente en 1981 y recuperado por el sello español Consonni, el mismo que viene publicando a autoras como Donna Haraway, Octavia Butler y Marge Piercy.

"Mi intensa implicación en la difusión de la conciencia feminista me obligó a plantearme la realidad de la diferencia de raza, clase y género. Y, así, tal como me había rebelado contra las nociones sexistas del lugar que ocupa la mujer, también cuestioné los planteamientos del lugar que ocupan las mujeres y de su identidad que propugnaban los círculos de liberación de la mujer, porque no encontraba mi hueco en el seno del movimiento. Mi experiencia como mujer negra no estaba reconocida", escribió en el prefacio a la edición de 2015.

hooks también es autora de los libros "Teoría Feminista: del margen al centro" (Feminist Theory: From Margin to Center), publicado en 1984, y "Enseñar a transgredir. La educación como práctica de la libertad".

En 2010, en Kentucky se inauguró el bell hooks Institute, espacio que contiene su colección de arte afroamericano contemporáneo, objetos personales y copias de sus libros publicados en otros idiomas.

En ese primer trabajo, hooks escribió: "La libertad (y por dicho término no querría evocar un mundo insípido y holgazán en el que cada cual hace lo que le place) en tanto que igualdad social positiva que garantiza a todos los humanos la oportunidad de moldear sus destinos del modo productivo más saludable y común solo podrá ser una realidad completa cuando nuestro mundo deje de ser racista y sexista".

