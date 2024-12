Alerta en Boca: un grande de Sudamérica quiere a un histórico para la Copa Libertadores

Boca Juniors podría quedarse sin un referente: el grande de Sudamérica que lo busca para la Libertadores.

Mientras en Boca Juniors prenden velas para obtener la clasificación a la Copa Libertadores, el mercado de pases aparece en el horizonte y un referente podría marcharse. Se trata de Sergio "Chiquito" Romero, que se encuentra en el radar del Colo Colo de Jorge Almirón y su poco protagonismo con Fernando Gago permitiría una negociación.

Según informó este viernes ESPN Chile, Almirón dialogó con la dirigencia del "Cacique" y aconsejó contratar a Romero en reemplazo de Brayan Cortés, que se marchará del club para jugar en el exterior. El paso del DT por el "Xeneize" durante el 2023 fue clave para proponer el nombre de "Chiquito", quien fue el arquero titular desde su llegada hasta su adiós.

Si bien hasta el momento no hubo charlas ni siquiera entre los agentes del portero, dicho medio señaló que los directivos del conjunto chileno determinaron iniciar una negociación con sus pares de Boca en los próximos días. Aunque también circularon otros nombres de prestigio, como Keylor Navas y Claudio Bravo, la opción preferida es la del argentino.

Además, en Colo Colo están al tanto que, desde el arribo de Gago a Boca, Romero perdió el puesto con Leandro Brey y su futuro es una incógnita. Más allá de que el exjugador de Manchester United tiene contrato hasta diciembre del 2025, en la pretemporada que comenzará el próximo 2 de enero podría definirse si continuará en el club o se marchara en busca de encontrar minutos, ya que 37 años no quiere volver a esperar una oportunidad.

Romero, afuera del último partido de Boca Juniors vs. Independiente

Boca cerrará la participación de la Liga Profesional de Fútbol frente a Independiente, este sábado, en La Bombonera. Una de las bajas que tendrá el entrenador es la de "Chiquito", que no llegó a recuperarse de la sinovitis en una de sus rodillas y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo teniendo en cuenta que el equipo no define nada.

Además, otros que no serán convocados por distintas razones son Nicolás Figal (lesión en el tobillo), Edinson Cavani (molestia física), Gary Medel y Juan Ramírez. Quien haría su reaparación desde el incio es Marcos Rojo, haciendo dupla en la zaga con Lautaro Di Lollo.

Golpazo en Boca: un posible refuerzo pedido por Riquelme le dio la peor noticia

En la previa del inicio del mercado de pases en el fútbol argentino, un jugador pretendido por Boca Juniors le dio la peor noticia a Juan Román Riquelme. El presidente del club lo pidió para reforzar al plantel, pero todo indica que el futbolista se quedará en su club. De esta manera, rompió con los objetivos de la dirigencia de contratarlo para la temporada 2025 en la que el "Xeneize" afrontará los torneos locales y tiene la chance de disputar la Copa Libertadores o la Sudamericana.

Se trata de Alan Velasco, mediapunta surgido en Independiente que actualmente viste los colores del Dallas FC de la MLS de Estados Unidos. Si bien estuvo varias veces en el radar del elenco de la Ribera, todavía no habían avanzado a fondo por él. Antes de que termine la temporada en nuestro país se filtró la decisión que tomó, la cual que afecta directamente los planes de Román y compañía para contar con él en un futuro.

Según aseguró Carlos Nava, periodista de ESPN, a través de sus redes sociales, el exhombre del "Rojo" de Avellaneda selló la extensión de su vínculo con el conjunto estadounidense por cuatro temporadas más. De esta manera, todo indica que se quedará en la Major League Soccer hasta 2028 y hasta existe la posibilidad de que permanezca en el club un año más. A su vez, cabe destacar que el propio jugador descartó que Riquelme tuvo charlas con él y su entorno, pero sí la dirigencia.

“Hubo contactos con Boca, mi representante estuvo como intermediario entre Dallas y Boca. Estuvo la negociación. En ese momento estaba solamente entrenando. Quiero dejar esto claro, cuando un jugador está lesionado, no imagina tener una oferta o tener equipos que lo quieran a uno, en ese momento pasó", recordó el mediapunta el pasado mes de noviembre en diálogo con el programa de televisión ESPN F12, que en ese momento estaba en la fase final de la rehabilitación de su rodilla.

Los números de Alan Velasco en su carrera