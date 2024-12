Milei, sádico con el Estado: “Experimento placer recortando el gasto público"

En medio de las tensiones entre el oficialismo y la vicepresidenta Victoria Villarruel derivadas de la expulsión del senador Edgardo Kueider, el presidente Javier Milei aseguró en una entrevista que siente "placer" al reducir el gasto público y llevar adelante políticas de ajuste en la población. “Experimento placer recortando el gasto público, sacando al Estado del medio”, aseguró.

En una entrevista al medio británico The Spectator conocida este viernes, el Presidente aseguró que disfruta reducir las partidas de la administración nacional porque siente que le "devuelve la libertad a la gente" y que opera "como si fuera un topo" dentro del Estado. “No me relajo nunca, disfruto mi trabajo, de cortar el gasto público. Me encanta la motosierra, disfruto ver los tuits de (Federico) Sturzenegger”, señaló.

El viraje en su posición sobre China

En otro pasaje del reportaje, Milei también habló sobre la relación comercial con China, con quien había prometido que no iba "hacer negocios" porque era un país "comunista". “Es un socio natural y me sorprendió gratamente la forma en la cual China trabaja con otros países; es un socio muy amigable, que no pone condicionamientos y lo único que le preocupa es hacer negocios legítimos con el país”, indicó, en línea con la nueva postura que adoptó desde que se reunió por primera vez con el mandatario chino Xi Jinping.

“Es un socio comercial que no molesta, no interfiere. Estoy sorprendido por la forma respetuosa con la cual nos han tratado, al mismo tiempo que estoy feliz por el trato que nos da el Partido Republicano en los Estados Unidos”, subrayó.

Milei viaja a Italia: agenda de ultraderecha y armado de la "liga conservadora"

El presidente Milei partió este mediodía rumbo a la ciudad de Roma, en una nueva visita a Italia para protagonizar una bilateral con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni. Se trata de un viaje en el que buscará reafirmar su posicionamiento como referente de la ultraderecha a nivel mundial, pero también intentará romper el aislamiento internacional de Argentina, que quedó plasmado en las últimas votaciones ante organismos como las Naciones Unidas.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, quien indicó además que el mandatario se encontrará a las 11.30 del viernes, en su primera actividad, “con el CEO y la directora de Asunto Externos de la empresa multinacional británica-australiana Río Tinto Group”.

El plato fuerte el viaje será su encuentro con Meloni a las 14.30, en la que será la sexta reunión con la italiana, que visitó Buenos Aires tres semanas atrás, y con la que mantiene buena sintonía política.