Devoto-la invasión silenciosa: Demasiado forzado para ser real

En un viejo edifico despiertan cinco desconocidos que no saben cómo han llegado hasta allí ni quién los secuestró. De pronto, una voz de ultratumba irrumpe en el escenario, anunciando parte de la trama y, a continuación, un grupo de androides inician una cacería humana. En el medio de este cambalache, un misterio que une a todos los protagonistas resurge y dota de sentido a la película. Entre el absurdo fantástico y el cine Clase B divaga "Devoto-la invasión silenciosa", una idea forzada, sin rasgos de originalidad y cuyas pretensiones no están a la altura de lo que se ve en pantalla.

Las referencias a clásicos como la serie V Invasión extraterrestre no se sienten como un homenaje sino como una carga satírica que no llega a buen puerto. El cineasta Martín Basterretche da un paso en falso con su obra y darse cuenta de ello no requiere de demasiado análisis. Diálogos vacíos, pobres efectos visuales y un hilo de secuencias ridículo (el uso excesivo de flashbacks para explicar las falencias argumentales de la historia, entorpece la agilidad de la aventura) hacen de "Devoto" un soporífero inmediato.

La experiencia no es buena y las actuaciones nada creíbles no ayudan a generar un clima de intriga y atención. Ni las escenas de acción emparchan el desparpajo visual que intenta homenajear a los grandes de la ciencia ficción grotesca, pero no pasa del consumo irónico pasajero.