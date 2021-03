Astronaut está disponible en la cartelera online del Cinemark Hoyts desde jueves 4 de marzo.

El talentoso Richard Dreyfuss (Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, La chica del adiós) volvió a los protagónicos en cine gracias a Astronaut (2020), un adorable drama sobre las segundas oportunidades. Que la historia sea lenta, poco realista y abuse de recursos cursis, no quita que la interpretación irresistiblemente tierna de Dreyfuss enamore desde la primera escena.

Si eres viejo la vida no ha terminado y aún quedan muchas aventuras por transitar. Esa es la esencia de Astronaut, que cuenta la historia de Angus (Richard Dreyfuss), un anciano con problemas cardiovasculares que siempre soñó con viajar al espacio y como nunca pudo cumplir su cometido, se conforma con mirar las estrellas todos los días. Hasta la inesperada noticia que avivará su esperanza: una empresa de aeronáutica lanzará un vuelo comercial al cosmos y un ciudadano elegido al azar podrá sumarse al equipo de astronautas.

Si la misión detrás del largometraje es alcanzar las estrellas, la película no brilla demasiado como para considerarse muy buena. Más allá del comentario anterior, hay otra gran verdad que no debe ser pasada por alto y es que todos necesitamos, en menor o mayor medida, historias con mensajes amables. Quizás no nos guste tanto admitirlo, pero vivir en un mundo acechado por un virus hace que hasta en nuestros consumos culturales optemos (en ocasiones) por entretenimiento con poca adrenalina. Estamos más sensibles.

Richard Dreyfuss se compromete con su Angus y ofrece la interpretación más notable de sus últimos años en la industria hollywoodense. Astronaut es una película agradable que se arriesga poco más allá de la trama interesante, construida en base a un protagonista con el que es fácil empatizar. Dreyfuss es, como siempre, genial de ver y apreciar. Su personaje es dulce y emocional, al punto de rozar algunos clichés perdonables del reino de la cursilería fílmica. Esta capacidad de generar un clima acogedor en el que toda la familia pueda disfrutar acá funciona bien. No es tedioso. Dicho en léxico popular de la jerga cinéfila (que lxs lectorxs nostálgicos seguro entenderán) estamos ante una clásica “película Hallmark”.

Astronaut. Nuestra opinión: Buena. Dirección: Shelagh McLeod. Elenco: Ricard Dreyfuss, Krista Bridges, Colm Feore, Lyriq Bent, Richie Lawrence, Art Hindle, Graham Greene, Jennifer Phipps y Joan Gregson.

