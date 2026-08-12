Entradas para Miguel Mateos en el Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

Miguel Mateos, uno de los grandes emblemas del rock en español, vuelve a sacudir la escena argentina con un anuncio histórico: el estreno de Los Tres Reinos, su primera ópera rock. Escrita, compuesta y producida íntegramente por el músico, la propuesta invita a sumergirse en una versión épica y distópica de la invasión de América. Lejos del relato tradicional, la obra expone una narrativa sobre la resistencia de la población, abuso de poder y también de amor, donde un continente lucha por defender su identidad frente al invasor que desembarca con acero, pólvora y falsas promesas.

Cita en el mítico Gran Rex: fecha y entradas

El estreno de esta ambiciosa producción tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a las 20:30 horas en el majestuoso Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). Las entradas para este recital ya se encuentran a la venta a través del sistema Tu Entrada y en las boleterías del recinto, con valores que varían según la ubicación en la sala. Los valores empiezan desde los 40,000 pesos en adelante. Esta nueva puesta en escena promete ser una velada pensada para los fanáticos de la música en vivo y el teatro conceptual.

"Los Tres Reinos" de Miguel Mateos. (Crédito de imagen: Miguel Mateos)

El universo de Los Tres Reinos y su puesta en escena

Con el respaldo de su banda, un coro y una orquesta en vivo de más de 30 músicos bajo la dirección del maestro Edgar Ferrer, Mateos dará vida a un repertorio de canciones completamente inéditas. La puesta cuenta además con la participación estelar de la prestigiosa actriz Cristina Banegas en el rol de narradora, mientras que el elenco principal estará encabezado por el propio Miguel Mateos, Antonella Cirillo y Federico Salles.

El argumento teje una trama de ciencia ficción histórica que conecta el pasado colonial con los dilemas del presente. El conflicto se desata con el choque de tres mundos: