Entradas para Miguel Mateos en el Gran Rex 2026: precios y fecha de cuándo toca

Miguel Mateos, uno de los grandes emblemas del rock en español, vuelve a sacudir la escena argentina con un anuncio histórico: el estreno de Los Tres Reinos, su primera ópera rock. Escrita, compuesta y producida íntegramente por el músico, la propuesta invita a sumergirse en una versión épica y distópica de la invasión de América. Lejos del relato tradicional, la obra expone una narrativa sobre la resistencia de la población, abuso de poder y también de amor, donde un continente lucha por defender su identidad frente al invasor que desembarca con acero, pólvora y falsas promesas.
Cita en el mítico Gran Rex: fecha y entradas
El estreno de esta ambiciosa producción tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a las 20:30 horas en el majestuoso Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). Las entradas para este recital ya se encuentran a la venta a través del sistema Tu Entrada y en las boleterías del recinto, con valores que varían según la ubicación en la sala. Los valores empiezan desde los 40,000 pesos en adelante. Esta nueva puesta en escena promete ser una velada pensada para los fanáticos de la música en vivo y el teatro conceptual.
El universo de Los Tres Reinos y su puesta en escena
Con el respaldo de su banda, un coro y una orquesta en vivo de más de 30 músicos bajo la dirección del maestro Edgar Ferrer, Mateos dará vida a un repertorio de canciones completamente inéditas. La puesta cuenta además con la participación estelar de la prestigiosa actriz Cristina Banegas en el rol de narradora, mientras que el elenco principal estará encabezado por el propio Miguel Mateos, Antonella Cirillo y Federico Salles.
MÁS INFO
El argumento teje una trama de ciencia ficción histórica que conecta el pasado colonial con los dilemas del presente. El conflicto se desata con el choque de tres mundos:
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Valle de la Aurora: gobernado en el norte por Maia, una reina noble que personifica la mística y la armonía nativa.
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Tierra de la Luz: liderado en el sur por Amauta, un monarca sabio y poderoso dispuesto a dar batalla por la supervivencia de su pueblo.
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El Capitán: el ambicioso explorador europeo atraído por las riquezas del Nuevo Mundo.
- El Quetzal: la serpiente emplumada que sirve como alerta ante el peligro inminente. Con poesía feroz y música vibrante, Mateos redefine la memoria del continente en un espectáculo interdisciplinario monumental.