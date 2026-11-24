Maxi Espíndola llegará a C Art Media el próximo 30 de abril de 2027 para protagonizar el show más importante de su carrera solista hasta el momento. El cantautor, compositor y productor musical presentará en vivo DO, su primer álbum de estudio, en una noche que también incluirá canciones de su repertorio, versiones y temas que sus seguidores ya hicieron propios. La presentación marcará un nuevo paso en una etapa artística que viene creciendo a partir de sus recientes lanzamientos y de una gran respuesta del público.

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Por dónde comprar entradas para Maxi Espíndola

Las entradas para Maxi Espíndola se encuentran disponibles en allaccess.com.ar.

Precios para Maxi Espíndola en el C Art Media

Entrada general: $50.000

Hay 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

La decisión de lanzar la carrera y presente de Maxi Espíndola

El anuncio llega después de un 2026 de importantes logros para el artista, que agotó tres funciones consecutivas en Niceto Club. En esos conciertos compartió momentos especiales con invitados como TINI y Nahuel Pennisi, entre otros, y confirmó la convocatoria de su proyecto individual. Ahora, el desafío será trasladar esa experiencia a un escenario de mayor capacidad, con una propuesta que busca profundizar su identidad musical y creativa.

El eje del espectáculo será DO, un trabajo que representa una nueva dimensión en la búsqueda artística de Maxi. El concepto remite a un universo propio, alejado del tiempo y de las expectativas externas, donde la música funciona como un espacio de libertad, exploración y descubrimiento personal. Uno de los adelantos conocidos es “Hagamos Que Pase”, canción que permite acercarse al espíritu de este primer álbum.

Maxi Espíndola junto a Tini.

La propuesta también tiene una identidad visual definida, cuyo símbolo central es un sillón rojo. Este elemento representa ese espacio íntimo en el que el músico puede desprenderse de las exigencias externas y conectarse con su esencia. La idea atraviesa las piezas audiovisuales de esta etapa y funciona como una puerta de entrada al universo conceptual de DO.

La historia de Maxi Espíndola tiene un recorrido que combina interpretación, composición y producción. Durante años integró MYA junto a Agustín Bernasconi, dúo con el que alcanzó una importante popularidad, publicó canciones exitosas y recorrió escenarios de Argentina y Latinoamérica. Tras cerrar ese ciclo, comenzó a desarrollar una carrera individual que tomó impulso en 2025 con lanzamientos como “Cómo estásss??”, “Amor Sincero” y “Estrella Fugaz”.

En esta nueva etapa también sumó colaboraciones con figuras de distintos géneros. Entre ellas se destacan “Te Pido (Live)” junto a TINI, “Amiga Mía” con La K’onga y “La Rumbita” junto a FMK. Durante 2026 amplió su repertorio con canciones como “Acelerao”, “Ella”, “Me Presento” y “Hagamos Que Pase”.Su actividad no se limita al escenario. Maxi también consolidó una faceta como productor musical y formó parte del equipo creativo de Futttura, la reciente gira de TINI, experiencia que reafirmó su versatilidad y participación en distintos procesos de creación artística.