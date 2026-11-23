Luego de un año con contados recitales y a pocos meses de haber agotado el estadio Movistar Arena frente a más de 14.000 fanáticos en septiembre, Él Mató a un Policía Motorizado anunció el cierre de su temporada 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. El grupo, liderado por Santiago Motorizado ofrecerá dos recitales consecutivos el martes 15 y miércoles 16 de diciembre a las 19:00 en el Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, Chacarita). Estas presentaciones funcionan como un reencuentro íntimo con su público porteño antes de finalizar el año, que se convierte en una tradición, ideales para quienes quieran cerrar el año con las vibras del particular rock de Él Mató.

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Entradas, precios y detalles para asistir

Los tickets para ambas funciones ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de la plataforma digital Passline. El espectáculo cuenta con modalidad de entrada general (localidad única, de pie), fiel a la mística de cercanía que propone el recinto de Chacarita. Respecto a los valores, la venta avanza por etapas: para el martes 15 de diciembre rige la primera preventa a $60.000, mientras que para el miércoles 16 esa tanda inicial ya se agotó y se comercializa la Preventa 2 a $65.000. A estos montos se les suma el costo por servicio de la ticketera.

Un repaso de su historia reciente y el presente de la banda

La temática de estas dos fechas en C Art Media pasa por celebrar más de dos décadas de trayectoria y repasar sus himnos en vivo. El quinteto llega al tramo final de 2026 tras una extensa gira que incluyó paradas en varias ciudades de América Latina: Montevideo (El Cruce Fest), Arequipa, Lima, Porto Alegre, São Paulo, Tucumán, Jujuy y el Festival Bandera de Rosario.

Además, el grupo atraviesa un presente de enorme prestigio: este año fueron nominados a los Premios Gardel por Sesión 20° Aniversario y, en junio, Santiago Motorizado recibió el galardón “Can’t Do Without You Award” en el Primavera Sound Barcelona, consolidándose como embajador argentino del festival. Con la vista ya puesta en su próximo compromiso internacional en el Auditorio Nacional de México (el 14 de mayo de 2027), los shows de diciembre prometen ser una gran comunión entre la banda y sus seguidores.