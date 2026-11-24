Eruca Sativa se prepara para cerrar un 2026 cargado de música, escenarios y reconocimientos. La banda anunció su último show del año en Buenos Aires para el viernes 27 de noviembre en C Art Media, donde promete una noche especial para repasar los grandes momentos de su trayectoria y presentar nuevas canciones. El concierto encontrará al trío conformado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera en un presente artístico de gran actividad. Con invitados y una puesta de lujo, la propuesta combinará temas de su más reciente trabajo discográfico, A tres días de la tierra, clásicos que ya forman parte de su identidad y material inédito que anticipa el próximo capítulo de su carrera.

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Por dónde comprar entradas para Eruca Sativa en el C Art Media

Las entradas para el recital de Eruca Sativa se podrán adquirir por Passline.

Precios de las entradas para Eruca Sativa en el C Art Media

Entrada general: $42.000

El lanzamiento de un nuevo tema de Eruca Sativa

Uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa es el lanzamiento de “Quién se creen que son”, el primer single que será parte del nuevo álbum de estudio que Eruca Sativa proyecta publicar en 2027. La canción fue compuesta y producida por los propios integrantes y nació espontáneamente durante una zapada en el estudio, una modalidad creativa que atraviesa buena parte de las nuevas composiciones.

La crudeza aparece como uno de los conceptos centrales de este material, que busca capturar la energía y la espontaneidad de la banda. En sintonía con esa búsqueda, el videoclip utiliza la toma original de audio registrada en vivo en El Mejor Estudio, ubicado en Villa Ortúzar. Así, imagen y sonido conservan la esencia de aquella interpretación.

El power trío presenta nuevo tema.

El presente de Eruca Sativa también está marcado por importantes experiencias internacionales. Durante este año acompañaron a Stewart Copeland, exintegrante de The Police, en su gira por Latinoamérica; compartieron escenario con Living Colour en Rosario y formaron parte del histórico concierto de AC/DC en el estadio River Plate.

A ese recorrido se sumaron nominaciones en distintas categorías: Mejor Álbum Banda de Rock por A tres días de la tierra, Mejor Canción de Rock por “Volarte” e Ingeniería de Grabación. Reconocimientos que reflejan el lugar que el grupo construyó en la escena nacional y latinoamericana.

Con una identidad sostenida en la independencia artística, la experimentación y la potencia de sus presentaciones en vivo, Eruca Sativa llega al cierre del año con nuevos desafíos y canciones por descubrir.