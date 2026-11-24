Biohazard, una de las bandas más emblemáticas e influyentes de la historia del hardcore, volverá a la Argentina el próximo 14 de febrero de 2027 para ofrecer un show en El Teatro Flores, ubicado en avenida Rivadavia 7806, en la Ciudad de Buenos Aires. El grupo neoyorquino llegará con su formación clásica y promete una noche cargada de potencia, energía y canciones fundamentales de sus primeros años, entre ellas “Punishment”, “Hold My Own”, “Urban Discipline” y “Tales from the Hard Side”.

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Por dónde comprar entradas para Biohazard en Argentina 2027

Las entradas para Biohazard se podrán comprar por Passline.

Precios para Biohazard en el Teatro Flores

Entrada general: $100.000

El regreso de la banda y su presente

El regreso se producirá después de su última visita al país en 2024 y tendrá un atractivo especial: la reunión de los cuatro integrantes que grabaron los tres primeros discos que marcaron la historia del conjunto. Billy Graziadei (guitarra y voz), Bobby Hambel (guitarra), Danny Schuler (batería) y Evan Seinfeld (bajo y voz) volverán a compartir escenario para reencontrarse con el público argentino.

Formada en Brooklyn, Nueva York, a fines de los años 80, Biohazard construyó una identidad musical propia a partir de la combinación de diferentes géneros. Influenciada por nombres fundamentales como Black Sabbath, Iron Maiden, Run-DMC, Bad Brains y Ramones, la banda desarrolló una propuesta que fusionó hardcore punk, metal y hip hop, convirtiéndose en una referencia para distintas generaciones de músicos.

La banda vuelve al país.

Su crecimiento dentro de la escena neoyorquina tuvo un punto de inflexión en 1992 con la publicación de Urban Discipline. El álbum alcanzó una importante repercusión nacional e internacional y consolidó al grupo como uno de los nombres centrales del hardcore estadounidense. Dos años después, State of the World Address profundizó ese reconocimiento y amplió su llegada a nuevos públicos. Con 39 años de trayectoria y diez álbumes de estudio, Biohazard comparte un lugar destacado en la historia del hardcore de Nueva York junto a bandas como Agnostic Front, Sick Of It All y Madball. Su particular mezcla de guitarras pesadas, bases rítmicas contundentes y pasajes cercanos al rap dejó una huella profunda en la música pesada y abrió caminos para numerosas agrupaciones alrededor del mundo.

El presente también encuentra al grupo en plena actividad. La formación clásica publicó Divided We Fall, un nuevo trabajo discográfico que marca el reencuentro de Graziadei y Seinfeld con Hambel y Schuler en el estudio, por primera vez desde Reborn in Defiance. Para presentar el álbum, realizaron una gira por Norteamérica junto a Onyx, mientras que durante 2026 participaron de una recorrida por ese territorio junto a Sepultura, Exodus y Tribal Gaze, además de sumar presentaciones en Europa.