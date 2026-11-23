El legendario grupo estadounidense Dave Matthews Band es otra de las bandas que vuelve al país, en este caso después de más de 13 años, y se presentará el lunes 10 de mayo de 2027 en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo. Con más de tres décadas de trayectoria, un sonido inconfundible y conciertos que se transforman en experiencias irrepetibles, el grupo promete una noche inolvidable para sus fanáticos, en un evento que promete ser inolvidable.

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Por dónde comprar entradas y cuándo salen a la venta

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de movistararena.com.ar desde el miércoles 25 de noviembre a las 10:00 horas durante la preventa Santander Visa, con el beneficio de 6 cuotas sin interés, y desde el viernes 27 de noviembre a las 10:00 horas en la venta general, con todos los medios de pago.

El presente y la historia de Dave Matthews Band

Con más de tres décadas de historia, Dave Matthews Band se consolidó como una de las formaciones más singulares e influyentes de la música estadounidense. Desde sus comienzos en Charlottesville, Virginia, a principios de los años 90, el grupo construyó una identidad sonora que desafía las etiquetas, combinando rock, jazz, folk, funk y una sensibilidad melódica inconfundible. Liderada por el cantante, compositor y guitarrista Dave Matthews, la banda convirtió esa libertad creativa en su sello distintivo y conquistó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Canciones como “Crash Into Me”, “Ants Marching”, “Satellite”, “The Space Between” y “What Would You Say” forman parte de un repertorio que atravesó generaciones y sigue encontrando nuevas formas de cobrar vida sobre el escenario. Porque si algo distingue a Dave Matthews Band es su espíritu impredecible: ningún show es igual a otro . Los arreglos cambian, las improvisaciones se expanden y cada presentación se convierte en un encuentro irrepetible.

Dave Matthews Band llega a Argentina después de más de 13 años.

La banda atraviesa un presente de intensa actividad en vivo. Durante 2026 volvió a recorrer los principales escenarios de Estados Unidos con una extensa gira de verano que incluyó su tradicional residencia en el Gorge Amphitheatre, en Washington, y una nueva serie de conciertos durante noviembre, con paradas en ciudades como Nashville, Chicago, Baltimore y Nueva York. El recorrido culmina con dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden, reafirmando el extraordinario vínculo que Dave Matthews Band mantiene con su audiencia y su lugar entre los grandes nombres de la música en vivo internacional.

Más allá de los escenarios, Dave Matthews Band también se destaca por su compromiso con el medioambiente. Desde hace más de dos décadas trabaja junto a la organización REVERB para reducir el impacto ambiental de sus giras y promover prácticas más sustentables dentro de la industria musical. En 2026, la banda continuó impulsando su iniciativa On The Road To Zero Waste y su colaboración con The Nature Conservancy, con el objetivo de alcanzar los 7 millones de árboles plantados para finales de año.